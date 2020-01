The Voice 2020 - Maria Doyle, chanteuse aveugle : "Mon père ignore que j'existe"

C'est parti pour la neuvième saison de The Voice ! Ce samedi, les premières auditions à l'aveugle vont débuter dès 21h sur TF1. Le nouveau quatuor de coachs composé de Marc Lavoine, Pascal Obispo, Lara Fabian et Amel Bent est prêt pour que chacun tente d'attirer les meilleurs talents dans son équipe. Si l'on sait déjà qu'un couple risque de faire sensation sur la scène, une autre candidate a déjà la cote : Maria Doyle. Mère de sept enfants, elle est irlandaise et vit en Lorraine depuis de nombreuses années. Sa particularité ? Elle est aveugle depuis l'âge de 9 ans. Un handicap survenu subitement et qui ne l'empêche pas de suivre ses rêves. Au contraire, la musique lui a permis de le dépasser : talentueuse, elle a même fini sixième au concours de l'Eurovision en 1985.

Nos confrères du Parisien sont partis à sa rencontre. L'occasion d'en savoir plus sur son histoire. "J'ai été envoyée dans un institut pour aveugles, à Dublin. Pour nous, à cette époque, la vie était toute tracée : devenir opérateur téléphonique, ne pas avoir d'enfants. Moi, mon rêve était d'être chanteuse. Alors j'ai pris ma vie en mains, et à 9 ans, j'ai fugué", confie-t-elle. De retour chez elle, elle obtiendra le soutien de sa mère, laquelle lui apprendra à "éduquer son regard aveugle pour que rien n'y paraisse". Après plusieurs tentatives pour percer, Maria finit par faire une pause dans sa carrière pour se consacrer à sa vie de famille avec son mari français. Mais la musique n'est jamais très loin et, à défaut d'apprendre la lecture à ses enfants âgés de 13 à 27 ans, elle leur transmet sa passion. Ces derniers sont aujourd'hui tous musiciens. D'ailleurs, ils l'ont l'accompagnée sur scène lors des enregistrements il y a quelques semaines. Et ce samedi soir, c'est encore en famille qu'ils revivront ce moment devant leur écran. "Mes enfants vont me décrire seconde par seconde ce qu'il se passe. Sur la scène de The Voice, j'étais comme dans une bulle... Je veux que cette prestation reste à jamais gravée dans leur âme", déclare Maria. Pari certainement réussi puisque sur le titre Oh Dany Boy, Maria a provoqué beaucoup d'émotion sur le plateau.

En plus d'espérer intégrer la compétition, et peut-être la remporter, Maria Doyle aimerait que son histoire inspire d'autres personnes dans son cas. "Un aveugle peut faire plus que vous ne l'imaginez, les limites sont là où nous les posons. Mon handicap s'est adapté à moi. Je voudrais dire au public que tout est possible", explique-t-elle. En outre, la chanteuse, qui a déjà participé à la version irlandaise de The Voice en 2016, aimerait également taper dans l'oeil d'une personne en particulier : "J'ai fait tout ça car depuis petite, mon père ne sait pas que j'existe. Il vit en Espagne quelque part. Je rêve que cette exposition médiatique me permette de le retrouver. Je vais me donner à fond." Reste à savoir si son passage sera suffisamment convaincant aux yeux des coachs... Réponse ce soir !