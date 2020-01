The Voice 2020 : Sam et Alexia, en couple, vont s'affronter sur scène

Ce samedi 18 janvier 2020, The Voice est de retour sur les antennes de TF1. Pour cette neuvième saison, les producteurs du télé-crochet n'ont pas fait les choses à moitié en recrutant un nouveau quatuor de coachs, mais aussi un panel de talents tous plus exceptionnels les uns que les autres. Parmi ceux qui sont prêts à donner de la voix sur scène figurent Sam et Alexia. La musique les a réunis de bien des manières, sur le plan amoureux pour commencer. Nos confrères de Closer se sont entretenus avec le couple. "Nous nous sommes mis ensemble il y a seulement un an. Sam faisait un concert avec notre meilleur ami. Je suis allée les voir et ils m'ont invitée sur scène pour que je chante un morceau. Après le concert, Sam et moi avons fait une soirée et nous ne nous sommes plus quittés depuis", confie la jeune femme de 22 ans.

Ensemble à la vie, ils le sont aussi à la scène. "Nous avons monté notre duo, à la fois électrique et en acoustique", explique Sam. C'est d'ailleurs grâce à une de leurs performances postées sur YouTube que la paire a tapé dans l'oeil des équipes de l'émission. Après un premier casting concluant, ils sont envoyés aux auditions à l'aveugle. Néanmoins, c'est séparément qu'ils devront faire leurs preuves. "Je trouve que c'est intéressant de nous voir séparés pour que chacun puisse montrer sa personnalité. Nous avons deux univers musicaux complètement différents", estime Alexia qui se trouve plus dans le jazz, alors que son compagnon est un vrai rockeur.

De plus, pas question pour eux de se retrouver dans la même équipe dans le cas où ils seraient sélectionnés. "Nous ne voudrions pas nous retrouver à devoir nous éliminer pendant une battle. Ce serait plus stratégique de prendre chacun un coach différent", déclare Sam. Même son de cloche du côté d'Alexia. "Être dans des équipes différentes permettrait d'avoir plus de chances d'aller le plus loin tous les deux dans l'aventure." Mais, quel que soit leur sort, les tourtereaux entament ce nouveau chapitre de leur vie en étant très soudés. "Il n'y aurait pas de sentiment de compétition, car nous nous aimons vraiment. Si ça marche pour Alexia, je serai encore plus heureux que si ça marchait pour moi." Réponse ce soir !

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Closer en kiosques vendredi 17 janvier 2020