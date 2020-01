The Voice 2020 : Marc Lavoine brouillé avec Pascal Obispo ? Il dit tout...

The Voice 2020 arrive sur TF1 le 18 janvier ! Plus que quelques jours avant le lancement des auditions à l'aveugle. Cette année, le télé-crochet accueille quatre nouveaux coachs, dont Marc Lavoine et Pascal Obispo. Une véritable aubaine pour les deux chanteurs, qui sont ravis de se retrouver dans cet exercice. Pourtant, l'ambiance aurait pu être totalement différente. Et pour cause, comme l'indique Marc Lavoine dans une interview pour Télé Loisirs, leur relation a été entachée par quelques brouilles. "Pascal Obispo, je le connais depuis longtemps... On n'a pas toujours eu des bons moments tous les deux... Il le sait et je le sais. On a cette chance de se dire la vérité", a-t-il reconnu. Ce n'est qu'en février 2019, lors du tournage de l'émission Taratata, qu'ils ont pu enterrer la hache de guerre. "On avait alors re-flirté, Pascal et moi", confie l'interprète des Yeux revolvers.

Ce nouveau début d'amitié n'a fait que se concrétiser au moment des enregistrements de The Voice. "Des gens sont venus sur le plateau de The Voice et ont révélé Pascal dans ses positions, dans son passé, dans son chemin. J'ai découvert des parties de lui que je ne connaissais pas. Je suis heureux de voir et d'entendre Pascal comme cela, un peu démonté. Je l'ai vu déstabilisé, fendre l'armure... Dans The Voice, on est retombés dans les bras l'un de l'autre. Quand on connaît quelqu'un et qu'on refait une rencontre, c'est vachement important. J'ai re-rencontré ce type-là", se réjouit-il.

Leur entente, los équipes de Purepeople.com ont d'ailleurs pu la constater en assistant au tournage des premières auditions à l'aveugle. Le premier épisode est attendu le 18 janvier prochain dès 21h et promet de nombreuses surprises. Marc Lavoine, Pascal Obispo mais aussi Amel Bent et Lara Fabian tenteront de recueillir les meilleurs talents dans leurs équipes. Et la compétition s'annonce rude cette année, d'autant plus que les règles ont changé. L'une des plus grosses nouveautés de la saison concerne la finale. Contrairement aux précédentes éditions, c'est le public qui choisira les quatre finalistes. Ainsi, "certains coachs pourront ne pas avoir de finaliste lors de la finale", nous apprenait le directeur des programmes de TF1. Vivement la diffusion !