The Voice 2020 : La nouveauté qui va tout changer pour les coachs

La prochaine saison de The Voice se précise. Lundi 9 décembre 2019 avait lieu la conférence de presse du lancement de la neuvième édition de l'émission dans les locaux de TF1, à laquelle Purepeople.com a assisté. Pour l'occasion, Nikos Aliagas était présent et a levé le voile sur les premières images des auditions à l'aveugle. Le nouveau quatuor de coachs que forment Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine a également bravé les problèmes de circulation pour se rendre au rendez-vous. Très complices, les artistes promettent d'ores et déjà de franches parties de rigolade ainsi que quelques gentilles chamailleries.

L'événement fut également une opportunité pour le directeur des programmes de TF1, Rémi Faure, de faire le point sur les nouveautés à venir. Si l'on savait déjà que les coachs seront forcés de se confronter aux talents quel que soit le verdict ou encore que la possibilité de voler le talent d'un autre n'est plus d'actualité, le show présente une autre grande surprise. En effet, contrairement aux dernières années, les lives des candidats ne seront plus tournés à la Plaine Saint-Denis mais dans une véritable salle de concert parisienne pouvant accueillir jusqu'à 4 000 personnes. Une nouvelle règle qui remet tout en question puisque les quatre derniers candidats en lice seront uniquement choisis par le vote du public. Ainsi, "certains coachs pourront ne pas avoir de finaliste lors de la finale", précise Rémi Faure.

De quoi remettre au goût du jour les véritables bases de The Voice, quelque peu oubliées au cours des dernières saisons. Un retour aux sources qui ne manquera certainement pas de plaire au public, toujours aussi fidèle. Vivement la diffusion !