The Voice 2020: Nataly et sa soeur Lisa Angell rivales ? "Il y a de la jalousie"

Nataly fait partie des nouveaux talents de The Voice à s'être présentés aux auditions à l'aveugle ce samedi 8 février 2020. À 53 ans, la jolie brune a épaté avec sa reprise de I'll Never Love Again de Lady Gaga. Sa maîtrise parfaite lui a même valu de recevoir une flopée de compliments de la part des coachs, dont Pascal Obispo. Ce dernier n'a pas hésité à la comparer à de grosses pointures de la chanson française, à savoir Céline Dion et la regrettée Maurane.

Il s'agit d'une véritable consécration pour Nataly qui rêvait depuis longtemps d'intégrer la compétition du concours de la Une auquel sa soeur cadette a déjà participé. Souvenez-vous, il y a un an c'était Virginie, alias Lisa Angell, qui faisait le show sur scène. Elle avait réussi à aller jusqu'aux battles avant de se faire éliminer. Lors d'un entretien pour le magazine Closer, Nataly se souvient de cette période : "J'étais ravie que ma soeur passe le casting et qu'elle réussisse. Le fait qu'elle fasse The Voice a aussi été un déclencheur pour moi. Elle était dans la lumière et moi dans l'ombre. J'avais besoin d'une reconnaissance professionnelle."

"Tensions et jalousies"

Il faut dire que Nataly a eu un parcours compliqué. Chanteuse depuis plus de vingt ans, elle n'a jamais réussi à vivre convenablement de sa passion. Désillusionnée, elle s'était même résignée à rejoindre un couvent pendant deux ans. Ce séjour s'est avéré salvateur puisqu'elle en est ressortie plus forte. "Après avoir passé dix-huit mois dans ce couvent, je me suis sentie capable de prendre mon envol et de chanter en public." Malheureusement, Nataly ne semble pas pouvoir compter sur le soutien de sa soeur Virginie, qui ne s'est pas précipitée pour la féliciter de son succès dans The Voice. "Il n'y a pas eu d'encouragement spécial de sa part", reconnaît-elle. Et de poursuivre : "Je lui ai téléphoné après mon passage pour lui dire que ça avait marché, mais nous ne nous sommes pas recontactées depuis."

Une distance due à l'indépendance de chacune, mais aussi à une certaine rivalité. "Les choses ne sont pas évidentes, car Virginie et moi sommes deux chanteuses au sein d'une même famille. Il y a toujours eu des petites tensions et des jalousies. (...) Aujourd'hui, si elle veut s'intéresser à mon parcours musical, je lui en parlerai avec grand plaisir. Mais si elle ne se manifeste pas, je ne le ferai pas non plus." Néanmoins, Nataly nuance ses propos en avouant son désir de chanter à nouveau avec sa soeur. Mais encore une fois, il suffirait d'un signe de sa part. "J'attends qu'elle me propose quelque chose et j'espère qu'elle est fière de moi."

Une interview à retrouver en intégralité dans le nouveau magazine de Closer, en kiosques vendredi 7 février 2020.