The Voice 2020 - Les K.O : Marc Lavoine indécis, il casse les codes

Samedi 4 avril 2020, les coachs Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo entament une nouvelle étape dans l'aventure The Voice sur TF1. Après avoir formé son équipe, chaque coach va devoir faire passer l'épreuve des K.O. à ses talents ! Lors de cette épreuve, chaque talent se présente sur scène avec une nouvelle chanson de son choix. Si le coach est séduit, il garde le candidat ; s'il ne l'est pas, il l'élimine. À la fin des K.O., chaque équipe comptera trois talents prêts pour la demi-finale au Palais des Sports.

C'est Marc Lavoine qui a ouvert le bal avec son équipe composée d'Antoine, Louise, Yoann, Michaël, Antony, Luis et Ifè. Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

ANTOINE : COMME ILS DISENT - CHARLES AZNAVOUR

Antoine, petite pépite de la compétition à la voix angélique, avait bouleversé son coach à chacun de ses passages sur scène. Marc Lavoine reconnaît d'ailleurs prendre beaucoup de plaisir à l'écouter chanter. "Je le trouve épatant", avoue-t-il. Pour les K.O., Antoine a choisi d'interpréter Comme ils disent de Charles Aznavour, une chanson qui lui ressemble et qui a grande signification à ses yeux tant par rapport à sa vie professionnelle qu'à sa vie personnelle. Son défi : se mettre à nu et se dévoiler sans artifices.

La magie d'Antoine fait encore une fois effet. Le jeune homme qui a incontestablement le sens du sentiment a d'ailleurs à peine le temps de terminer sa performance que Marc Lavoine appuie sur le buzzer, et décide ainsi de le garder dans son équipe. Antoine ne peut alors s'empêcher de pleurer face aux applaudissements et nombreux compliments qu'il reçoit. "Avec cette chanson, j'avais vraiment envie de me livrer et de me montrer tel que je suis et donc ça me touche", confie-t-il.

Antoine est sauvé par Marc Lavoine.

LOÏS : COME TOGETHER - THE BEATLES

Loïs est LE talent qui fascine Marc Lavoine. Son univers très rock ainsi que sa capacité à faire le show lui ont permis de se maintenir dans la compétition jusqu'à présent. C'est donc dans cet esprit qu'il choisit d'offrir une nouvelle performance sur Come Together des Beatles. Un morceau qui emballe d'entrée son coach lors des répétitions, même s'il regrette quelque peu qu'il soit resté dans sa zone de confort. En outre, ce choix n'est pas anodin pour Loïs qui explique avoir grandi en écoutant le groupe anglais mythique. Toutefois, c'est une version revisitée qu'il compte proposer sur scène, laquelle a été élaborée avec son groupe. Il compte ainsi démontrer une autre facette de sa personnalité : la puissance et la sensualité.

Chose promise, chose due ! Loïs met le feu sur scène et livre un véritable concert de rock. Ce qui lui a valu de recevoir une flopée d'applaudissements, mais aussi une standing ovation. Pascal Obispo est subjugué. "Ce que je retiens de Loïs, c'est que c'est un artiste. Là, franchement, ce que tu as fait là, on n'avait pas envie que ça s'arrête", déclare-t-il convaincu. Pour autant, Marc Lavoine prend le temps de réfléchir. Il reconnaît d'abord avoir été "scotché" par son travail et par l'artiste qu'il est, mais, malheureusement, en restant sur un univers qui lui est familier, Loïs a manqué de prise de risque, au grand regret de son coach. Ce dernier aimerait toujours travailler à ses côtés malgré tout.

Loïs est éliminé par Marc Lavoine.

LOUISE : TOUS LES BATEAUX, TOUS LES OISEAUX - MICHEL POLNAREFF

Louise avait réussi à décrocher les larmes de Marc Lavoine lors de son audition à l'aveugle. Plus tard, elle affrontait un adversaire de taille lors des battles, à savoir Don Pierre. S'en séparer fut déchirant pour le coach qui malgré tout souhaitait donner sa chance à la jeune femme. La pression est donc à son comble pour Louise qui mise tout sur Tous les bateaux, tous les oiseaux de Michel Polnareff. Il s'agit d'un morceau très poétique qui colle parfaitement à la personnalité discrète et douce de la jolie brune de 20 ans.

Les répétitions sont fortes en émotion et les larmes coulent déjà de part et d'autre. Alors, lorsque vient le moment de monter sur scène, c'est carton plein pour Louise qui bouleverse tout le monde. Marc Lavoine s'empresse de buzzer rouge. "Je suis vraiment très heureux de ton travail. Voilà pourquoi j'ai décidé de continuer", explique-t-il, ému.

Louise est sauvée par Marc Lavoine.

MICHAEL : ONE - U2

Michael est l'un des chouchous de Marc Lavoine. Sa personnalité et son talent font de lui un candidat redoutable pour ses camarades. À chacun de ses passages, il s'est largement démarqué. Il opte pour le tube One de U2. Le challenge pour le jeune homme est de raconter une histoire. Pour ce faire, il compte bien s'inspirer de ses blessures et de ses chagrins. Et pour cause, comme il le confie, il n'a "aucune honte à exprimer (ses) émotions". Lors des répétitions, Marc Lavoine est conquis par son talent ce qui pousse ce dernier à se donner encore plus à fond.

Sa prestation est époustouflante et d'une justesse remarquable. Marc Lavoine en vient même à pleurer et laisse la parole à ses camarades avant de pouvoir s'exprimer à son tour. Pascal Obispo se dit notamment bluffé par le jeune homme qui a choisi une chanson audacieuse. Mais le coach ne peut éternellement se cacher derrière les autres et doit prendre une décision. C'est le coeur très lourd qu'il lui annonce alors qu'il ne continuera pas l'aventure. Mais Marc Lavoine insiste toutefois pour continuer de fréquenter Michael et lui promet de l'aider dans la suite de sa carrière. "Si tu l'acceptes, je te donne mon amitié fraternelle", lui propose-t-il au bord des larmes.

Michael est éliminé par Marc Lavoine.

YOANN : ELLE EST D'AILLEURS - PIERRE BACHELET

À voir Yoann, l'art de chanter apparaît facile. C'est avec une aisance déconcertante que le jeune homme parvient à secouer son entourage à chacune de ses prestations. Sur le titre de Pierre Bachelet, Elle est d'ailleurs, il continue de marquer des points et de démontrer l'étendue de ses talents. Là encore, Marc Lavoine est très sensible à la performance du jeune artiste. Mais l'étau se resserre pour le coach qui n'a plus qu'une seule place à donner dans son équipe. "Yoann, tout me touche en toi, c'est dingue !", lui adresse-t-il. Et de poursuivre en toute transparence. "C'est très chiant..." Mais les règles du jeu ne peuvent être contournées et Marc Lavoine continue de faire des choix déchirants.

Yoann est éliminé par Marc Lavoine.

ANTONY : SI T'ÉTAIS LÀ - LOUANE

Antony avait séduit les quatre coachs lors des auditions à l'aveugle. Sa prestation dédiée à sa soeur défunte les avait littéralement bouleversés. Mais pas question pour le jeune homme de se reposer sur ses lauriers et il faut désormais faire encore mieux. Qu'à cela ne tienne, persuadé d'avoir trouvé sa voie en la musique, Antony compte bien se démarquer pour cette épreuve cruciale des K.O.

Très émotif, Antony rencontre toutefois encore quelques lacunes lors des répétitions, notamment au niveau de l'articulation. Mais sur scène, il nous ouvre une nouvelle fois son coeur sur la chanson Si t'étais là de Louane. Pari réussi puisque Marc Lavoine décide de buzzer pour le garder dans l'aventure.

Antony est sauvé par Marc Lavoine.

IFÈ : GLORY BOX - PORTISHEAD

Bien que Marc Lavoine ait donné tous ses tickets pour les demi-finales, il reste son dernier talent à passer, à savoir Ifè. La règle du jeu accorde un dernier buzz au coach, qui aura ensuite la possibilité de choisir entre ses talents pour n'en garder finalement que trois. Une ultime décision qui pourrait tout changer pour ceux qui se pensaient sauver.

Ifè a donc beaucoup de pression sur ses épaules. Il a toutefois l'avantage d'être l'un des favoris de Marc Lavoine, tant pas son histoire personnelle que pour son talent bien sûr. Il va tout donner sur Glory Box de Portishead. Un morceau qui lui colle à la peau puisqu'il raconte les passages sombres de la vie d'une personne. Un écho assourdissant à sa propre expérience. Et pour cause, Ifè a vécu le drame de perdre son frère lors d'un accident de la route à l'âge de 26 ans. À travers sa performance très incarnée, le jeune homme a des messages à faire passer et c'est réussi. Sa gestuelle, sa voix et son regard qui en dit long sur ses sentiments ne font que consolider l'amour que Marc Lavoine lui porte. Ce dernier buzz avant même qu'il ne termine sa chanson.

De ce fait, Marc Lavoine doit se séparer d'un talent qu'il avait précédemment sauvé. Antoine, Louise et Antony se retrouvent donc une nouvelle fois sur un siège éjectable et le stress est inévitable. Marc Lavoine décide finalement de se séparer de Louise, estimant qu'elle est celle qui a besoin d'encore un peu de travail. Antoine, Antony et Ifè ont ainsi prochainement rendez-vous au Palais des Sports pour les demi-finales.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Marc Lavoine : Antoine, Antony, Ifè

Pascal Obispo : Verushka, Joséphine, Abi, AK.O.b, Ludisou & Nathan, Nessa et Antoine (Owlite)

Lara Fabian : Sam, Sheyen, Maria, Enzo, Gustine, Nataly, Margau

Amel Bent : Tom, Rita, Toni, Riadh, Terence, Faiz, Anna