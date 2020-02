The Voice 2020 : Marc Lavoine chamboulé, un talent lui rappelle son fils

Pour la troisième semaine consécutive, les téléspectateurs ont découvert de nouveaux candidats dans The Voice, prêts à tout pour réaliser leur rêve. À l'image d'Antony ou Maria Doyle, une poignée a réussi à sortir du lot et ainsi à taper dans l'oeil des quatre coachs. Parmi eux, on compte Ifè. À 27 ans, ce jeune homme originaire du Bénin est étudiant aux Beaux-Arts de Paris depuis ces dernières années. C'est en faisant de la musique avec des copains qu'il se découvre une passion pour la musique. Un passe-temps qui se révèle salvateur dans les moments les plus difficiles de sa vie comme en 2016 avec le décès de son frère cadet dans un accident de voiture.

Avec sa prestation impeccable, Ifè fait l'unanimité. "Tu nous as donné une leçon. On était avec un artiste", estime Pascal Obispo, bluffé. Mais c'est surtout Marc Lavoine qui s'est montré le plus épaté par la technique du chanteur en face de lui. Très touché pas son histoire personnelle, l'interprète des Yeux Revolver s'est même laissé aller à quelques confidences sur sa vie privée. "J'ai un fils de 33 ans, qui a nos couleurs à nous deux. J'adore la musique que tu fais et c'est la musique que j'écoute. Il y a la musique et il y a la question noire à laquelle je suis très attaché. T'as pas besoin de moi, moi j'ai très envie de travailler avec toi et ça donnerait du sens à mon histoire", a-t-il déclaré ému. Ces mots touchants ont réussi à séduire Ifè, qui fait désormais partie de son équipe.

Si Marc Lavoine a été aussi bouleversé par sa nouvelle pépite, c'est qu'il est le père d'un enfant métis appelé Simon et né en 1986. Il s'agit de son premier enfant qu'il a accueilli avec son ex-femme Denise Pascale, mannequin américain rencontré au début des années 1980. Le couple divorce à la fin de cette décennie et Denise Pascale est décédée en 2017 des suites d'un cancer. La star est également le père de trois autres enfants, Yasmine (née en 1998), Roman (né en 2007) et Milo (né en 2010), tous nés de son union avec Sarah Poniatowski. En mars 2018, ils annoncent leur séparation et leur intention de lancer une procédure de divorce après vingt-trois ans de mariage. La même année, Marc Lavoine s'affiche avec Line Papin, une romancière âgée de seulement 24 ans.