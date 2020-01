The Voice 2020 : Christophe Maé invite Antony sur sa tournée

Samedi 25 janvier dernier, Antony a fait sensation lors des auditions à l'aveugle de The Voice (TF1). Avec sa reprise du morceau Casting de Christophe Maé, ce jeune Suisse de 24 ans a littéralement bouleversé les coachs ainsi que les téléspectateurs. Son passage a d'ailleurs d'ores et déjà été vu par plus de 6 millions de personnes sur Facebook, dont Christophe Maé. Véritablement admiratif devant la performance d'Antony, le chanteur assurait même vouloir le rencontrer. Un rêve qui pourrait bien se concrétiser prochainement.

En effet, Christophe Maé a accordé un grand entretien à Bernard Montiel sur RFM, qui sera diffusé samedi prochain. L'occasion pour lui de confirmer ses sentiments bienveillants à l'égard d'Antony. "Il m'a saisi, il m'a touché, celui-là. Parce qu'il débarque comme ça, sans filtre, il raconte son histoire et, en plus de ça, c'est avec une de mes chansons. C'est quelqu'un qui est en détresse et qui veut juste être écouté. Tu ne peux pas être insensible à ça, c'est incroyable ", déclare-t-il dans l'extrait dévoilé sur YouTube. Il faut dire que le jeune homme a offert un cri du coeur sur la scène de The Voice en chantant pour sa soeur morte dans un accident de la route.

Face à l'envie de Christophe Maé d'en savoir plus sur Antony, Bernard Montiel leur a permis d'échanger quelques mots par téléphone. "J'ai juste envie de te dire un grand bravo. Si j'avais été assis, je me serais retourné, tu as passé ton casting haut la main. C'est un tout qui m'a touché chez toi et qui a touché des millions de Français. Merci d'avoir choisi cette chanson", lui dit-il. Christophe Maé, actuellement en tournée, a profité de cette rencontre téléphonique pour inviter le talent de Marc Lavoine à chanter à ses côtés à l'Arena Genève le 31 mars prochain. Une opportunité qui représente "un plaisir et un honneur" pour Antony. Nul doute que l'on n'a pas fini d'entendre parler de lui.