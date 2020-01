The Voice : Anthony déjà repéré par Christophe Maé "J'ai été ému aux larmes"

Il a bouleversé le public et l'ensemble des coachs lors de son audition à l'aveugle. En choisissant d'interpréter le titre Casting de Christophe Maé, Anthony Trice a impressionné par son audace mais aussi par son timbre de voix mêlant avec justesse force et mélancolie. Son talent mais aussi son histoire ont touché les 4 membres du jury composé de Lara Fabian, Pascal Obispo, Amel Bent et Marc Lavoine. Face au public, Anthony raconte son parcours et le drame qui a changé à jamais sa vie :"J'ai commencé il y a six ou sept ans après un drame dans ma vie, ma soeur aînée Emmanuelle a eu un accident de la route. J'avais treize ans quand elle est décédée, le monde s'est écroulé, elle était mon exemple." Digne malgré les larmes qui coulent sur son visage, il raconte :"Un jour mon père m'a dit arrête tes bêtises, j'ai pris la guitare de ma soeur et je me suis mis à la musique. Et si je chante la chanson de Christophe Maé, c'est que cette chanson c'est la mienne, c'est le cri d'un jeune homme en détresse."

Un cri du coeur qui a fait un véritable buzz sur la Toile créant même un record historique pour l'émission The Voice. Teasée par TF1 sur les réseaux sociaux, la vidéo d'Anthony avait déjà recueilli plus de 7 millions de vues avant même sa diffusion sur petit écran. Mais ce n'est pas tout. Parmi toutes ces personnes se trouvait également Christophe Maé en personne admiratif devant la performance du jeune Vaudois de 24 ans. Interviewé par le journal Le Parisien vendredi 24 janvier, il explique :"Plein de potes m'ont appelé et m'ont dit : 'regarde, il se passe quelque chose avec une de tes chansons, c'est un truc de fou'. Il était huit heures du matin quand je l'ai écouté et j'ai été saisi... forcément. J'ai été ému aux larmes, surtout quand on découvre toute l'histoire et qu'il joue avec la guitare de sa soeur". Déjà fan d'Anthony, le chanteur français confie :"Je n'avais jamais ressenti cela avec une reprise. C'est fou, car ces paroles sont devenues les siennes. J'aimerais croiser un jour le chemin de ce garçon." Un rêve qui deviendra peut-être prochainement une réalité ?

Samedi 25 janvier 2020, l'émission The Voice a recueilli 27 % de part de marché soit 5 044 000 téléspectateurs. Lors de son lancement le 18 janvier dernier, l'émission avait réuni 5.196.000 téléspectateurs et 28,7% de part de marché.