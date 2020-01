The Voice 2020 : Marc Lavoine bouleversé, Lara Fabian charmée par un talent...

Samedi 25 janvier, TF1 diffusait un nouvel épisode de The Voice. Après une première soirée explosive, les quatre coachs étaient de retour pour un second prime consacré aux auditions à l'aveugle. Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo se sont à nouveau chamaillés pour recruter les meilleurs talents dans leurs équipes. Entre prestations inattendues, émouvantes et puissantes, la soirée a été riche en émotions.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 25 janvier 2020.

JONATHAN : BOHEMIAN RHAPSODY – QUEEN

Jonathan, 25 ans, originaire de l'île de la Réunion, espère que la France craquera pour ses talents de chanteur. Une passion qui est loin de le faire vivre puisqu'il était bien parti pour reprendre le terrain agricole de son père. Avant d'être contacté par les producteurs de The Voice, il avait même entrepris de suivre un CFA Agricole. Mais il a toujours su qu'un plus grand dessein s'offrait à lui. C'est pourquoi il a quitté son île natale pour rejoindre la métropole et vivre pleinement son rêve.

Une fois sur scène, Jonathan est surprenant dès la première note. Sa voix, qui cache plusieurs timbres, est également dotée d'un petit grain cassé envoûtant. Les coachs sont séduits à l'unanimité. Le jeune homme reçoit même une standing ovation de la part du public. "C'est hallucinant le nombre de voix que tu as explorées", souligne notamment Lara Fabian. Après les compliments des professionnels, l'heure est à la décision.

Jonathan intègre l'équipe de Pascal Obispo.

ANTHONY : CASTING – CHRISTOPHE MAÉ

Anthony, 24 ans, étudie pour devenir professeur des écoles, mais ce qu'il veut faire en réalité, c'est de la musique. Le jeune homme a commencé dès son plus jeune âge, à 6 ans. Mais c'est un drame dans sa vie qui l'a convaincu de persévérer. Sa soeur aînée Emmanuelle est morte dans un accident de la route alors qu'Anthony n'avait que 13 ans. Une période difficile pour lui qui s'est longtemps perdu. Mais sur les conseils de son père, il a pris la guitare de sa soeur et a commencé à chanter, explique-t-il, ému, avant l'audition. "C'est pour elle que je chante.", En choisissant ce morceau de Christophe Maé, il raconte : "Cette chanson, c'est la mienne. Ma grande soeur, quand elle est partie, elle nous a laissés tous en détresse, mais elle m'a laissé quelque chose à moi, c'est sa musique. Et ce soir, cette chanson, elle est pour elle."

Plus qu'une chanson, il s'agit d'un véritable cri du coeur pour Anthony. Avec sa fameuse guitare, il se présente sur scène, prêt à se livrer. Sa prestation est marquée par beaucoup de puissance et d'émotion. Les quatre coachs sont emballés face au jeune homme qui a du mal à y croire. Marc Lavoine semble le plus touché, avant même de connaître son histoire. "Qu'est-ce qui vous motive à ce point, qu'est-ce qui vous dépasse à ce point pour que vous me disiez 'retourne-toi, regarde-moi' ?", "Parce que j'ai besoin...", réponds Anthony en larmes. Et de poursuivre : "C'est ce qui me permet, pas d'oublier, mais de rêver un peu.", Un séquence inoubliable.

Anthony intègre l'équipe de Marc Lavoine.

TERRENCE : LEAVE A LIGHT ON – TOM WALKER

Né à Londres mais est écossais d'origine, Terrence habite en France depuis vingt-cinq ans. Il aime la musique viscéralement. "C'est ma vie", martèle-t-il. Il devient même auteur-compositeur dès l'âge de 11 ans, en recevant un piano pour Noël. Il écrit tous les jours et chante à chaque inspiration. Alors qu'il tente de vivre de sa musique depuis l'âge de 18 ans, le concours The Voice se présente comme sa dernière chance pour percer.

Après des débuts timides, Terrence arrive à donner de la voix et à trouver son rythme. Toutefois, sa prestation ne semble pas convaincre les coachs en manque d'un frisson. Amel Bent décide malgré tout de lui ouvrir les portes de la compétition pour le plus grand soulagement du jeune homme. "Je ne peux pas te laisser passer, tu as trop une voix en or", lui lâche la chanteuse. Pour Lara Fabian, Terrence représentera son "plus grand regret de la compétition". Et pour cause, elle a été totalement charmé par son physique avantageux. "C'est dans ces moments-là que tu regrettes que ce soit à l'aveugle, quoi", déclare-t-elle avant de se faire charrier par Pascal Obispo et Marc Lavoine. "Vous êtes des jaloux, riposte Lara Fabian. Ils me font passer pour la fille qui drague... Je pourrais être sa mère !"

Terrence intègre l'équipe de Amel Bent.

SHEYEN : ALL JACKED UP – GRETCHEN WILSON

Sheyen, 19 ans, vit en Lorraine. Dans la vie, elle est musicienne et chanteuse. Passionnée de country, elle baigne dedans depuis toute petite. À 17 ans, elle arrête l'école avec le soutien de son père, également musicien. Elle veut donc lui prouver aujourd'hui qu'elle peut réussir.

Et c'est avec une énergie folle que Sheyen débarque sur la scène vêtue d'un chapeau de cow-boy et de santiags toutes neuves aux pieds. La jeune femme donne le ton dès la première note et dévoile ainsi une voix puissante, ainsi qu'une technique incroyable. Le pari de chanter de la country est réussi, elle se met Lara Fabian et Amel Bent dans la poche.

Sheyen intègre l'équipe de Lara Fabian.

VEROUSHKA : I PUT A SPELL ON YOU – ANNIE LENNOX

Veroushka, 23 ans et originaire du Cameroun, commence à chanter à l'âge de 5 ans avec le rêve de devenir artiste. Dans un premier temps, ses parents préfèrent qu'elle se concentre sur ses études, notamment son père qui ne voulait pas d'un enfant star. Mais en entendant sa fille chanter, il lui a finalement donné sa bénédiction. Malheureusement, ce dernier n'aura jamais l'occasion de la voir donner de la voix sur scène. Il est mort d'un AVC il y a un an, indique la jeune femme. C'est donc en son honneur qu'elle compte tout donner.

Et de la voix, ce n'est pas ce qui manque à Veroushka ! La candidate est incroyable sur scène et offre un show exceptionnel. En plus de la puissance de sa voix grave, elle s'empare de la scène avec une attitude ultra rock'n'roll. Sans doute l'un des moments les plus intenses dans l'histoire de The Voice. Pascal Obispo bloque d'entrée Amel Bent. C'est de bonne guerre, puisqu'elle qui avait fait de même à son encontre la semaine passée. Ne reste donc qu'à choisir entre l'interprète de Millésime et Marc Lavoine. "J'ai tellement rêvé de vous voir et, maintenant, je suis en face de vous quatre", constate-t-elle, émue, avant de faire son choix.

Veroushka intègre l'équipe de Pascal Obispo.

LOUISE : TON HÉRITAGE – BENJAMIN BIOLAY

À tout juste 20 ans, Louise est déjà une musicienne hors pair. Que ce soit au piano ou à la guitare, sa technique est impeccable. Pourtant, c'est sans aucun instrument que la jolie brune se présente sur scène avec le titre ambitieux et audacieux de Benjamin Biolay.

Sa performance bouleverse Marc Lavoine. À tel point que le chanteur peine à retenir ses larmes. "Ne te laisse pas corrompre. Reste comme tu es", lui conseille-t-il simplement. Un beau cadeau pour Louise qui espérait secrètement rejoindre son équipe. C'est désormais chose faite !

Louise intègre l'équipe de Marc Lavoine.

EMMANUEL : A SONG FOR YOU – DONNY HATHAWAY

Emmanuel, 30 ans, vient de Marseille. Il n'a jamais rien fait en musique, il est prof de théâtre et comédien, a une troupe humoristique à Marseille. Alors qu'il ne s'y attendait pas, il gagne un concours où l'avait un peu par hasard inscrit sa copine. Dans le public se trouvait le directeur de casting de The Voice. Il est donc prêt pour la compétition The Voice, sans grande expérience, mais avec beaucoup d'envie.

Sa prestation rend dingue Lara Fabian, qui est la seule à se retourner. Elle n'hésite d'ailleurs pas à leur faire remarquer ce qu'ils ont manqué : "Vous avez dormi au gaz ou quoi ?" Mais peu importe pour Emmanuel qui est sur un petit nuage. "Moi qui chante d'habitude sous ma couette, je me retrouve à The Voice avec Lara Fabian, c'est magnifique !", lâche-t-il.

Emmanuel intègre l'équipe de Lara Fabian.

JIMMY : IT'S A MAN'S MAN'S MAN'S WORLD – JAMES BROWN

Jimmy vient clôturer cette seconde soirée des auditions à l'aveugle de la meilleure des manières. Il a traversé 22 000 kilomètres pour participer au concours puisqu'il vient tout droit de Nouvelle-Calédonie. Avec sa reprise du titre cultissime de James Brown, il s'est présenté comme un véritable phénomène.

Carton plein pour Jimmy puisqu'il fait l'unanimité auprès des coachs. "On a volé très très haut avec vous ce soir. Vous avez réussi à nous emporter, à nous accrocher avec vous là-haut", estime Lara Fabian qui souligne au passage la force immense de sa voix. "Une des prestations les plus dingues depuis le début", selon Amel Bent. Même son de cloche du côté des garçons qui qualifient cette prestation de "magique" et de "vibrante". Le choix était donc difficile pour le sympathique Jimmy.

Jimmy intègre l'équipe de Lara Fabian.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Pascal Obispo : Joséphine (alias Baby J), Veroushka et Jonathan

Marc Lavoine : Michaël, Antoine, Louise et Anthony

Amel Bent : Alexia, Toni et Terrence

Lara Fabian : Sam, Maria, Romain, Jimmy, Sheyen et Emmanuel