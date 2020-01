The Voice 2020 : Pascal Obispo bloqué, Lara Fabian en larmes...

Samedi 18 janvier 2020 marquait le début de la nouvelle saison de The Voice sur TF1. Les téléspectateurs ont enfin pu voir à l'oeuvre les nouveaux coachs de l'émission, à savoir Marc Lavoine, Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo. Pour ce premier prime consacré aux auditions à l'aveugle, ils ont ainsi pris place sur les fameux fauteuils rouges et ont tout fait pour séduire les plus belles voix à rejoindre leurs équipes.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 18 janvier 2020.

JOSÉPHINE : LE PÉNITENCIER – JOHNNY HALLYDAY

C'est Joséphine qui ouvre le bal ce samedi. Surnommée Baby J, cette jeune femme de 18 ans est littéralement tombée dans la musique lorsqu'elle était petite. Avec sa famille originaire de Nice, elle vit pour la musique et s'entraîne au sein de son groupe. "Ça a toujours été une passion, pour moi, le chant, et j'ai une famille de musiciens, on fait de la musique en famille", a-t-elle déclaré. Mais ce soir, pour la première fois, c'est seule que Joséphine devra faire ses preuves.

Pari réussi ! Face aux coachs, Joséphine offre une prestation impeccable à la technique incroyable. Elle séduit Pascal Obispo qui se retourne dès les premières notes. Le chanteur est rapidement rejoint par Lara Fabian, elle aussi sous le charme. D'ailleurs, les deux coachs en viennent même à se chamailler pour s'attirer les faveurs de la jolie brune.

Joséphine intègre l'équipe de Pascal Obispo.

ANTOINE : LA PLUIE – ORELSAN

Antoine, Belge de 22 ans, est un jeune homme qui ne fait pas les choses à moitié. Après avoir suivi des études d'instituteur primaire, Antoine s'envole en Bolivie pour intégrer une nouvelle école. Une étape importante de sa vie puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il a assumé sa vraie personnalité haute en couleur et qu'il s'est consacré à la musique. À travers ses chansons, Antoine exprime pleinement son art et sa sensibilité. Maintenant qu'il a trouvé sa voie, il espère être celui qui remportera The Voice.

Accompagné de son piano, Antoine est tout simplement exceptionnel sur scène. Avec sa voix angélique, il mixe rap et douceur pour une prestation envoûtante. En plus de donner des frissons au public, il en donne à Pascal Obispo qui se retourne après une note seulement. Mais le chanteur est rapidement suivi par Amel Bent et Lara Fabian. Marc Lavoine est le dernier à se retourner. Carton plein pour Antoine qui a fait un effet vibrant. "De l'ordre du divin", qualifie même sa prestation Lara Fabian. C'est donc sans surprise que les coachs se sont battus pour attirer ses faveurs.

Antoine intègre l'équipe de Marc Lavoine.

TONI : DOO-WOP – LAURYN HILLL

Toni, 23 ans, venue tout droit des Yvelines, suivait tranquillement des études de professeur d'anglais lorsque la musique est entrée dans sa vie et a pris une place plus importante. Déterminée, elle s'est tout d'abord illustrée en tant que choriste. Mais aujourd'hui, c'est seule qu'elle veut enflammer la scène.

Son énergie folle a vite fait de mettre tout le monde d'accord. Avec sa voix puissante, Toni réussit à ambiancer le public autour d'elle comme une pro. Amel Bent est la première à se retourner, complètement captivée par sa performance. À la dernière minute, Marc Lavoine et Lara Fabian la rejoignent. Le show de Toni aura malgré tout créé le débat puisque Pascal Obispo ne s'est pas retourné, estimant qu'elle en faisait peut-être un peu trop. Ce qui a vivement agacé Amel Bent, laquelle a défendu bec et ongles sa nouvelle protégée.

Toni intègre l'équipe de Amel Bent.

SAM ET ALEXIA

Un couple se présente ensuite auprès de Nikos Aliagas. Mais bien qu'ils partagent leur vie depuis plus d'un an, c'est séparément qu'ils vont se présenter sur scène pour la première fois. D'ordinaire, ils jouent ensemble dans le même groupe. Lorsqu'on les interroge, ils ne manquent de faire pas d'éloge l'un sur l'autre. Reste à savoir s'ils sauront séduire les coachs.

Sam est le premier à passer. Il vient du Sud de la France et a décidé d'interpréter le titre With a Little Help From My Friend des Beatles. Avec sa guitare, le rockeur captive d'office Amel Bent. Taquine, la chanteuse en profite pour bloquer Pascal Obispo, présentant son intérêt pour le jeune homme. Une bonne tactique puisque l'univers rock de Sam avait tout pour convenir à Pascal Obispo. À la fin de la chanson, ce dernier constate alors avec déception qu'il ne pourra pas essayer de recruter Sam dans son équipe. Amel Bent quant à elle jubile. Mais plus sérieusement, Sam a tout de même le choix entre trois coachs.

Sam intègre l'équipe de Lara Fabian.

Au tour de sa chère et tendre Alexia de tenter sa chance. La jolie brune de 22 ans interprète Somewhere Over the Rainbow, accompagnée de son père au piano. L'émotion y est. Sa douce voix et sa justesse vont faire l'unanimité. À l'heure de prendre sa décision, Alexia invite son chéri Sam à la rejoindre sur scène.

Alexia intègre l'équipe de Amel Bent.

MICHAËL : HEROES – DAVID BOWIE

Au tour de Michaël, 27 ans, d'entrer sur la piste. Ce grand jeune homme au style pop rock a enchanté le public avec sa reprise de David Bowie, son héros comme il l'indique. Sur scène, il a offert un jeu de scène minimaliste, mais très efficace. Marc Lavoine et Pascal Obispo sont complètement emportés par la musique et se lèvent pour danser. La compétition se jouera entre eux.

Michaël intègre l'équipe de Marc Lavoine.

MARIA : DANNY BOY – THE POGUES

Maria est une Irlandaise qui vit en Lorraine avec son mari et leurs sept enfants. Sa particularité ? Elle est aveugle depuis l'âge de 9 ans. Une condition qui est survenue subitement. Ce qui ne l'empêche pas de suivre ses rêves. Au contraire, la musique lui a donné l'opportunité de voir comme elle le dit si poétiquement. Elle a même fini sixième au concours de l'Eurovision en 1985. Ce soir, ses enfants l'ont accompagnée sur scène pour un moment unique et plein d'émotions.

Face à son histoire, les quatre coachs sont touchés en plein coeur. Plus particulièrement Lara Fabian qui fond en larmes. "Vous êtes une inspiration, Madame, merci infiniment." Et pour cause, ce talent a ravivé certains souvenirs de Lara Fabian en rapport avec sa mère récemment décédée. Un moment bouleversant.

Maria intègre l'équipe de Lara Fabian.

ROMAIN : DÉJEUNER EN PAIX – STEPHAN EICHER

Romain est le dernier talent à se présenter face aux coachs. À 23 ans, il s'est découvert une passion tardive pour le chant et la musique. Le fait de voir ses parents divorcés se réunir autour de lui pour le voir à l'oeuvre n'a fait que confirmer son envie de suivre cette direction. "Grâce à quelque chose que je ne croyais pas, mon fils a réussi à recomposer la famille", avoue même son père, les larmes aux yeux. C'est donc entouré de sa famille au grand complet que Romain est prêt pour tout donner sur scène.

Déterminé, Romain ne compte rien lâcher. C'est avec une grosse énergie qu'il interprète le tube de Stephan Eicher. Pourtant, les coachs ne se retournent pas, faute d'un rythme qu'il peine à trouver. Heureusement, à la toute dernière seconde de sa prestation, Lara Fabian se décide à lui donner sa chance et lui ouvre ainsi les portes de The Voice. Complètement halluciné, Romain a du mal à y croire sous les yeux de sa famille très émue.

Romain intègre l'équipe de Lara Fabian.

Résumé des équipes

Pascal Obispo : Joséphine alias Baby J

Marc Lavoine : Michaël et Antoine

Amel Bent : Alexia et Toni

Lara Fabian : Sam, Maria et Romain