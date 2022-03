Amel Bent mal à l'aise face à un proche dans The Voice : le candidat déçu de sa réaction...

Samedi soir était diffusé un nouvel épisode des auditions à l'aveugle dans The Voice. Les coachs ont encore une fois pu agrandir leurs équipes et Amel Bent a été particulièrement surprise de retrouver un proche sur scène, à savoir Jérôme Sebag. Ce dernier est bien connu dans le milieu de la musique grâce à ses talents de compositeur. Il a d'ailleurs écrit pour Amel Bent, puisqu'il est l'auteur de certaines de ses chansons les plus connues comme Tu n'es plus là et Où je vais.

Au bout de quelques notes seulement de sa prestation sur Ma révérence de Véronique Sanson, Amel Bent l'a reconnu. "Je connais cette voix ! Il m'a fait des chansons", a-t-elle lâché avant de buzzer. La coach a été suivie par Vianney et Marc Lavoine. Mais au moment de discuter avec Jérôme, la discussion a rapidement viré au débat. Amel Bent a craint que le public ne pense qu'elle favorise "son pote" dans son équipe, Vianney a eu l'impression que Jérôme était simplement venu "faire une surprise à sa copine" et Marc Lavoine a redouté de devoir coacher un candidat qui "a du métier". Des réactions auxquelles ne s'attendait pas Jérôme.

"C'est marqué 'je vous veux', mais dans le discours, c'est plutôt 'je vous veux pas trop. In fine, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toi ?'", est-il intervenu sur le plateau. Jérôme a finalement choisi de rejoindre l'équipe d'Amel Bent, laquelle l'a tout de même mis en garde : "Là je suis pas ta pote, je suis pas ta chanteuse le temps d'une chanson, je suis ta coach".

Elle a été intransigeante

En repartant de son casting, bien que qualifié, Jérôme était quelque peu déçu du déroulé des événements. "J'étais surpris, car je pensais qu'elle (Amel Bent, ndlr) allait m'accueillir avec un grand sourire", a-t-il confié lors d'une interview pour Gala. Et d'ajouter : "Mais je comprends le malaise de me voir là. Le coach a une responsabilité sur son choix, et au bout d'un mois, il y a les Battles où la moitié des talents est éliminée. Elle devait se dire : 'Je ne peux pas le garder car il y a un lien entre nous, et si je l'élimine, je vais être mal'".

Finalement, tout semble s'être bien passé lors de leurs sessions de travail. "Elle a été intransigeante, et j'en attendais pas moins d'elle. Elle a presque été plus dure qu'avec les autres, mais après, c'est peut-être subjectif", a-t-il confié. Le résultat de son coaching sera à découvrir lors des Battles !