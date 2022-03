The Voice 2022 : Amel Bent retrouve un proche sur scène, un candidat de retour pour la 4e fois...

Ce samedi 12 mars 2022 était diffusé le cinquième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice sur TF1. Comme chaque semaine, les quatre coachs ont fait preuve d'exigence. On fait le point.

DORIAN : LOST ON YOU - LP

Dorian (26 ans) est un danseur et tatoueur originaire de Paris. C'est avec beaucoup de nervosité que Dorian est monté sur scène. Il était accompagné d'un piano et a séduit les quatre coachs grâce à sa prestation très émouvante et son timbre de voix particulier. Tous lui ont notamment reconnu une certaine finesse et une maîtrise dans la voix. "Merci pour ce très beau moment", lui a adressé Amel Bent, avouant même qu'il était son "coup de foudre".

Dorian intègre l'équipe de Amel Bent.

JESSIE : BAD BOY - YSEULT

Jessie, 16 ans, vient de Paris. Pour elle, The Voice n'était pas forcément un rêve. Et pour cause, la jeune lycéenne a toujours été effrayée par la compétition, en raison de son physique qui, selon elle, ne correspondait pas "aux critères physiques de la société". Mais aujourd'hui, Jessie est prête à se dévoiler sur scène. Malgré une très jolie prestation, elle peine à convaincre les coachs, lesquels ont été freinés par des "petits tics". Heureusement pour elle, in extremis, Marc Lavoine a décidé de lui donner sa chance.

Jessie intègre l'équipe de Marc Lavoine.

FABIEN : FEELING GOOD - NINA SIMONE

Fabien (49 ans) est venu tenter sa chance en compagnie de son fils Ugo (17 ans). C'est séparément qu'ils ont participé à l'émission. Fabien est le premier à s'être lancé. Il a décidé d'interpréter la très célèbre chanson Feeling Good de Nina Simone. Une prestation très technique et maîtrisée qui a séduit Marc Lavoine et Florent Pagny. Il faut dire que Fabien a déjà une petite carrière derrière lui grâce à son passé au sein de l'orchestre de Nor Ecole. Malheureusement, le jeune Ugo n'a pas autant convaincu en rappant sur Comme une bouteille à la mer de Soprano. Encore trop jeune selon les coachs, il lui a été conseillé de travailler encore un peu.

Fabien intègre l'équipe de Marc Lavoine.

JUNE : BANG BANG - NANCY SINATRA

Auteur, compositeur et chanteuse, June vit de sa musique. Pour réaliser son rêve, la candidate de 36 ans gère tout elle-même, des contrats à la recherche de concerts, aux séances photos pour ses pochettes... The Voice est un vrai tremplin pour elle. Pour se démarquer, elle a pris un risque en choisissant de reprendre le cultissime tube Bang Bang, en version française. Elle a ainsi réussi à faire de cette chanson "quelque chose de singulier malgré ses nombreuses reprises", a estimé Vianney. Et il n'est pas le seul car les trois autres coachs ont également tenté de recruter June dans leur équipe, jugeant sa voix "particulière" et très "attractive".

June intègre l'équipe de Florent Pagny.

LEEROY : BEGGIN' - MANESKIN

Leeroy (20 ans) a plusieurs casquettes : il est étudiant infirmier la journée et aide-soignant la nuit. Mais presque à temps plein, il est chanteur ! Cela fait quatre ans qu'il essaye de participer à The Voice, sans jamais avoir réussi à se qualifier pour les auditions à l'aveugle. Cette fois c'est la bonne et Marc Lavoine et Amel Bent ont buzzé pour lui. Complètement séduits par sa prestation, les deux coachs en ont même redemandé ! Le candidat a donc eu l'opportunité de rechanter pour eux, mettant encore une fois une sacrée ambiance sur le plateau et faisant danser le quatuor. "J'ai les pieds en compote" a même déclaré Amel Bent après coup, qui on le rappelle est tout de même enceinte de son troisième enfant.

Leeroy intègre l'équipe de Amel Bent.

PAULINE : UTILE - Julien CLERC

Samuel (22 ans), vient de Belgique. Il est venu accompagné de sa soeur Pauline, de trois ans sa cadette et pour qui il s'agit de sa toute première scène. C'est séparément qu'ils ont chanté chacun leur tour. Samuel a ouvert le bal sur le titre Ville de lumière de Gold. Malheureusement, les coachs ont estimé qu'il n'avait pas pris assez de risques pour son interprétation, malgré une grande maîtrise et une qualité de voix indéniable. Samuel ne pouvait alors plus que soutenir sa petite soeur. Cette dernière a chanté Utile de Julien Clerc. D'un côté, elle a livré une version "intéressante" pour les coachs et de l'autre, sa voix très grave n'a pas laissé les jurés indifférents. Du moins ni Vianney ni Marc Lavoine, qui se sont tous les deux retournés.

Pauline intègre l'équipe de Vianney.

NICOLAS : ET BAM - MENTISSA

Nicolas, 22 ans, travaille dans une boucherie. Il décide de rendre hommage à sa maman, décédée à l'âge de 32 ans lorsqu'il n'avait que quatre ans. Il dédie aussi son audition à son père, qui a pris la relève et l'a élevé lui et ses frères et soeurs, seul. Nicolas est apparu très touchant sur scène, faisant preuve d'une grande délicatesse. Amel Bent est la seule à s'être retournée pour lui, elle qui a été complètement émue par sa prestation. "Je suis très heureuse", a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

Nicolas intègre l'équipe de Amel Bent.

JERÔME : MA REVERENCE - VERONIQUE SANSON

Jérôme est bien connu dans le milieu de la musique grâce à ses talents de compositeur. Le candidat a notamment déjà écrit pour... Amel Bent ! En effet, il est l'auteur de certaines de ses chansons les plus connues comme Tu n'es plus là et Où je vais. Jérôme a également collaboré avec les DJs de renom tels que Bob Sinclar, David Guetta et Martin Solveig. Ce dernier lui a d'ailleurs laissé un petit message vidéo avant qu'il ne passe son audition à l'aveugle. Il n'aura fallu ensuite que quelques notes à Jérôme sur scène pour qu'Amel Bent le reconnaisse. Malgré "la position bizarre" dans laquelle elle avoue se sentir, Amel Bent a décidé de buzzer pour lui, tout comme Marc Lavoine et Vianney qui ont salué son grand talent.

Jérôme intègre l'équipe de Amel Bent.

EMILIE : REPONDEZ-MOI - GJON'S TEARS

Emilie (19 ans) est une étudiante dans le secteur du luxe et originaire de Suisse. Elle a participé à son premier concours de chant à l'âge de 12 ans, pourtant elle a toujours douté de sa voix, ne pensant jamais avoir sa place parmi les autres concurrents. Amel Bent et Florent Pagny lui ont prouvé qu'elle avait véritablement tout pour participer à l'aventure en buzzant et en la complimentant. Il faut dire qu'Emilie a très bien réussi à reprendre cette chanson compliquée.

Emilie intègre l'équipe de Florent Pagny.

RESUME DES EQUIPES

Vianney : Axel, Louise, Gabin, Maseko, Mister Mat, Henry, Charles, Gauthier, Léna, Paloma, Pauline

Amel Bent : Nabila, Vike, Ollie, Marie, Raphaël, Léa, Luigiano, Dorian, Leeroy, Nicolas, Jérôme

Florent Pagny : Sonia, Lou Dassi, Nour, Nathalie, Thomas, Ambre, Marina, Maggy, Morgane, Giada, June, Emilie

Marc Lavoine : Maestrina, Ophélie, Clément, Madeline, Caroline, Jérôme, Basil, Axel, Jessie, Fabien

Nolwenn Leroy : Jean Palau, Loris, Léo