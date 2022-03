Amel Bent très enceinte : elle fait sensation à la Fashion Week de Paris, en robe moulante

Comme Rihanna ou l'actrice Sophie Turner, Amel Bent fait ressentir à son futur bébé la ferveur de la Fashion Week parisienne ! Elle s'y est montrée une deuxième fois lundi après-midi. Canon en robe blanche, la chanteuse de 36 ans - qui est enceinte de son troisième enfant - a fait sensation.

D'ordinaire, c'est elle que le public regarde et applaudit. Ce lundi 7 mars, l'artiste s'est transformée en spectatrice, en assistant au défilé Giambattista Valli. Le couturier italien a présenté sa collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2022-2023, au Musée d'Art Moderne, dans le 16e arrondissement. Amel Bent s'y est rendue et y a fait une arrivée digne d'un concert !

C'est habillée d'une robe blanche fendue moulant son ventre rond qu'Amel Bent s'est présentée à la foule de photographes et de fans, en haut des marches de l'entrée du musée. La coach de The Voice est ensuite passée par l'inévitable photocall, avant de rejoindre son siège (et de croiser Gad Elmaleh et Vanessa Hudgens). Assise en face de la redoutable Anna Wintour, Amel Bent a suivi avec attention les passages des mannequins du défilé Giambattista Valli et a filmé ses looks préférés. "C'est du grand Valli comme on aime", a-t-elle commenté dans sa story du jour.

Cette sortie Fashion Week est la deuxième d'Amel Bent ! Samedi 5 mars, la chanteuse a défilé pour la marque Lecourt Mansion. Sublime en robe rose, le mannequin d'un jour s'est même montré taquin avec le public, en lui tirant la langue lors de sa sortie des coulisses.