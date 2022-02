Amel Bent enceinte : message d'amour et discussion sérieuse avec sa fille Sofia

Amel Bent a également dédié sa story Instagram du jour à sa fille aînée. La récente lauréate d'un NRJ Music Award s'est filmée au lit en train d'avoir une discussion sérieuse avec Sofia. "C'est le moment de décider, t'as 6 ans maintenant ! Qu'est-ce que tu veux faire ?", a demandé Amel. Sofia lui a répondu : "Aller dans l'espace !" S'en est suivi une interro surprise de physique et d'astronomie, portant notamment sur le nombre de planètes dans l'univers et la constitution desdites planètes.

Sofia a ainsi appris (ou rappelé) aux abonnés d'Amel Bent qu'il y avait 8 planètes, 4 solides et 4 gazeuses, que la Terre était de nature solide et qu'il existait trois critères pour être une planète ! "Ça pousse trop vite", s'est rendue compte Amel à l'issue de leur conversation. Mère et fille ont ensuite joué aux dames, sur demande de Sofia.

Sofia recevra dans quelques semaines le plus précieux des cadeaux, un petit frère ou une deuxième petite soeur ! Amel Bent est enceinte et attend son troisième enfant, une grande nouvelle qu'elle a annoncée en novembre dernier. "J'ai appris que j'étais enceinte cet été (...) mon mari m'a suggéré d'acheter un test de grossesse. J'ignore comment ma fille de 5 ans sait ça, mais quand j'ai sorti le test du sac, elle m'a dit : 'Maman, tu es en cintre (sic) ?' Quand je suis sortie des toilettes, mes deux filles m'ont arraché le test des mains et ont crié dans tout le salon : 'Maman elle est en cintre !' C'est comme ça que leur père a appris ma grossesse", avait précisé Amel au magazine Nous Deux.

Très éveillées, Sofia et Hana seront deux grandes soeurs très impliquées !