Amel Bent enceinte de son 3e enfant : la drôle de manière dont son mari l'a appris !

A 36 ans, Amel Bent est enceinte pour la troisième fois. Un bébé qui vient la combler de bonheur après avoir eu la douleur de subir une fausse couche. La star, que l'on va retrouver dans The Voice et qui est toujours dans les bacs avec son album Vivante, a multiplié les confidences sur le sujet.

Longuement interrogée par Nous Deux, l'ancienne candidate de Nouvelle Star a notamment évoqué comment ses filles, Sofia (5 ans) et Hana (4 ans), ont pris la nouvelle en apprenant qu'elles allaient devenir grandes soeurs. Et comment son mari, Patrick Antonelli, a lui aussi découvert l'heureuse nouvelle... "Elles sont trop contentes ! J'ai appris que j'étais enceinte cet été (...) mon mari m'a suggéré d'acheter un test de grossesse. J'ignore comment ma fille de 5 ans sait ça, mais quand j'ai sorti le test du sac, elle m'a dit : 'Maman, tu es en cintre (sic) ?' Quand je suis sortie des toilettes, mes deux filles m'ont arraché le test des mains et ont crié dans tout le salon : 'Maman elle est en cintre !' C'est comme ça que leur père a appris ma grossesse", a-t-elle raconté.

Amel Bent, qui affiche désormais un joli baby bump, est plus sereine sur sa grossesse au fil des mois qui passent après avoir vécu un moment d'inquiétude légitime suite à sa fausse couche. "Maintenant que le premier trimestre est passé, je suis plus détendue. En revanche, je suis très à l'écoute de mon corps. J'ai vu le bébé, il va super bien, mais j'aurai une appréhension jusqu'au terme", ajoute la future maman. Nul doute que son entourage doit être aux petits soins avec elle en ce moment et qu'elle pourra aussi compter sur ses proches à la naissance de bébé. La famille représente "un ciment, un point d'ancrage important" pour Amel Bent, alors ce nouvel enfant vient évidemment la combler de bonheur et qu'importe les à côtés parfois difficiles.

Nous Deux, dans les kiosques le 30 novembre 2021.