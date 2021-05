Amel Bent : Émue par ses filles Sofia et Hana qui chantent "Ma Philosophie"

Révélée en 2004 dans l'émission Nouvelle Star, Amel Bent a démarré sa carrière artistique avec l'album Un jour d'été (sorti la même année) et avec son single Ma Philosophie (coécrit avec la rappeuse Diam's). Une chanson qui semble particulièrement plaire à ses deux filles Sofia (5 ans) et Hana (3 ans et demi) qui ne se lassent pas d'interpréter ce titre dans leur chambre.

Admirative des voix et des prestations artistiques de ses enfants, la chanteuse de 35 ans a tenu à partager les qualités vocales et scéniques de ses deux filles sur Instagram. Sur les vidéos, on découvre les deux filles d'Amel et de Patrick Antonelli chanter le tube de leur maman avec beaucoup d'enthousiasme. "Elles refusent la nouveauté" écrit l'artiste actuellement coach dans l'émission The Voice. Fans inconditionnelles de ce titre (et de leur maman), Sofia et Hana ne semblent définitivement pas prêtes à apprendre de nouvelles chansons ou à découvrir de nouveaux artistes. Leur maman est la meilleure, et c'est tout !

Amel Bent a également joué les coachs avec ses deux filles en chantant l'alphabet anglais. "On dirait pas que je suis en train de les hypnotiser ?' ajoute-t-elle, amusée par la scène qui se passe sous ses yeux.

Visiblement passionnées par le chant et très admiratives de leur maman, Sofia et Hana avaient déjà joué à imiter le travail de leur mère dans The Voice le 31 mars dernier. Reproduisant le show dans leur salon, les enfants d'Amel interprétaient le rôle de candidat et de juré sous les yeux attendris de la chanteuse. "Elles jouent à The Voice. Hana est une coach vraiment très difficile en affaires. Elle ne s'est pas retournée pour sa soeur !" confiait Amel. Alors, Sofia et Hana seront-elles bientôt candidates dans l'émission The Voice ?