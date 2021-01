Amel Bent et son mari Patrick Antonelli : gros fiasco et énormes fous rires pour le couple

Malgré le succès, Amel Bent est toujours restée la même, simple, solaire et pleine de joie de vivre. Une personnalité accessible qui plait à sa communauté de fans qui ne cesse de se renforcer. Très présente sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 35 ans montre parfois de quoi son quotidien est fait.

Dans la soirée du dimanche 24 janvier 2021, Amel Bent s'est filmée à table avec son mari Patrick Antonelli, qu'elle a épousé en 2015 et avec qui elle a fondé une famille composée de deux adorables filles : Sofia, 4 ans et demi, et Hana, 3 ans. La chanteuse a tenté de préparer un camembert rôti, une recette qui a littéralement tourné au fiasco.

Filmant son mari habillé d'un sweat noir, Amel Bent a écrit : "Il a peur que je l'empoisonne", sur l'une des séquences, avec un emoji qui rit. Ne voulant pas seulement se fier à l'apparence peu appétissante du plat de sa femme, Patrick Antonelli a malgré tout voulu le goûter. "Ah non, je mange pas ça", a-t-il lancé à son épouse, morte de rire face à son échec. "Peut-être est-ce les dernières heures de Patoche", a ajouté Amel Bent.

Cette plongée dans la vie de couple d'Amel Bent a sans aucun doute dû faire très plaisir aux fans d'Amel Bent, surtout lorsque l'on sait que la chanteuse et son mari ont traversé des moments plus délicats. Jugé pour "corruption", "modification frauduleuse d'un système de données" et "obtention frauduleuse de document administratif" par le tribunal correctionnel de Nanterre, Patrick Antonelli a été condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis sans probation, avec mandat de dépôt différé en juillet dernier.