Amel Bent, maman "à la ramasse" avec ses filles : elle partage une vidéo tordante

Décidément, Amel Bent enchaîne les péripéties avec ses filles. Hier, le 11 novembre 2020, l'artiste a oublié que ce jour était férié et a emmené les petites Hana et Sofia (4 et 3 ans) à l'école. L'après-midi du même jour, elle a bataillé avant de pouvoir convaincre ses filles de faire la sieste. Comme tous les enfants, les soeurettes ont trouvé tous les prétextes pour ne pas dormir. "L'autorité", a même blagué l'artiste, pleine d'autodérison. Une séquence savoureuse qu'Amel Bent a partagé dans sa story Instagram.

"J'ai dit à la sieste hein !", dit-elle, face à ses filles qui jouent, sans broncher. "Allez les filles, c'est l'heure de dormir j'ai dit", insiste Amel Bent. "Non maman je veux faire caca s'il te plait", répond une de ses fillettes, prête à tout pour retarder le moment d'aller au lit. "Elles ne vont jamais dormir", désespère même la chanteuse, en filmant ses petites chahuter dans leur chambre. Heureusement, jouer, ça fatigue. Quelques instants après, elle indiquait commencer son ménage quotidien.

Amel Bent est également revenue sur sa bourde d'hier. Bien qu'hilarante, cette mésaventure est arrivée à beaucoup d'entre nous. Elle a pu compter sur le soutien de sa communauté tête en l'air. "Merci à tous les parents qui m'envoient des messages depuis ce matin en me disant soit qu'ils ont eux aussi emmené leurs enfants à l'école ce matin, ou qu'ils les ont réveillés par réflexe ou que ça leur soit déjà arrivé dans le passé. Ça fait plaisir de ne pas se sentir seule à être complètement à la ramasse certains jours", écrit-elle sur Instagram.

Pour rappel, Amel Bent est mariée depuis cinq ans à Patrick Antonelli, gérant d'une auto-école. Ensemble, ils ont accueilli les deux fillettes Hana (3 ans) et Sofia (4 ans et demi). Jugé en juillet dernier pour une affaire de fraude au permis de conduire, le père de famille avait écopé de quatre ans de prison, dont deux fermes.