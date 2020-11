Amel Bent : "Maman complètement à l'ouest", elle fait une bourde énorme

Toujours sur Instagram, Amel Bent a convié en début de semaine ses près de 630 000 followers dans les coulisses d'un tournage. Les photos de son look sexy et de son superbe maquillage ont largement été commentées par les abonnés de l'artiste. Leurs compliments ont remonté le moral d'une femme affectée par les restrictions gouvernementales contre la deuxième vague de propagation de Covid-19, des mesures qui empêchent les acteurs culturels d'exercer leurs métiers.

"Ce combat, c'est pas les riches contre les pauvres, les intellectuels contre les artisans, ou les artistes contre le gouvernement. Le but c'est de retrouver notre vie d'avant la Covid. Même si elle n'était pas parfaite ni juste pour tout le monde, tout le monde veut s'en sortir. Tout le monde veut travailler et personne ne veut mourir ou perdre un proche à cause de ce virus. Nous sommes tous touchés et il ne faut pas tomber dans la hiérarchisation des souffrances et des pertes", rappelait Amel Bent aux internautes.