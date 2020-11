Amel Bent, sa soeur Mélissa se lance dans la chanson : "Elle m'a torturée en studio"

La musique, c'est dans les gênes. À l'image de Dadju et Gims, Bigflo & Oli, PNL ou encore, Michael et Janet Jackson, Amel Bent a transmis son talent à sa petite soeur, Mélissa alias May. Sur Instagram, l'interprète de 35 ans a partagé la cover du tout premier EP de sa soeur. "Quelle immense fierté et quelle émotion de pouvoir enfin partager ton travail, ton talent, ta sensibilité, ta voix et ta plume avec le monde... J'espère que tu récolteras ma soeur, les fruits de l'amour et la joie que tu sèmes à travers ta musique !", s'est-elle émue, le mardi 3 novembre 2020.

"Incha Allah ce n'est que le début. Un grand bravo à tous les artistes de l'image et du son qui t'ont permis de concrétiser ton projet, et tout cela par passion", a ajouté Amel Bent. Sur la pochette de l'EP on voit May couverte de fleurs colorées et enroulée dans du cellophane. Les compliments de sa soeur semblent lui aller droit au coeur. "Merci ma soeur. J'arrive même pas à écrire, si tu es fière de moi ça me suffit", a-t-elle commenté.

Le premier single de May s'intitule Été 18, une ballade pop sous fond de piano où elle évoque une histoire d'amour perdue. Lorsqu'elle a partagé la pochette de son projet, Mélissa a choisi de remercier sa famille, notamment sa mère, mais surtout Amel Bent. "Je ne saurais remercier assez ma grande soeur Amel Bent, elle m'a inspiré avant que je ne sache chanter, elle m'a protégée quand j'allais m'égarer, elle m'a forgée dans l'ombre à être indépendante, forte et authentique tout comme elle l'est. Elle m'a aussi... torturée en studio pour que tout soit parfait", a-t-elle détaillé, toujours sur Instagram. Les fans attendent désormais un duo...