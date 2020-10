Bigflo et Oli : "Mort mentalement", "rythme infernal"... le duo acte (enfin) la date de son break

Bigflo et Oli, alias les frères Florian et Olivio Ordonez, seraient-ils en train de suivre le même schéma que les Fréro Delavega ? Le duo a décidé de faire une pause pour sa santé mentale et physique. Des deux, c'est surtout Florian qui supporte le moins bien la fatigue, le stress et la notoriété... Ils ont fait des confidences à l'occasion de la sortie de leur documentaire intitulé Presque trop disponible sur Netflix.

Longuement interrogés par Le Parisien pour leur documentaire "qui parle de psychologie plus que de musique", Bigflo et Oli - récemment taclés par Christophe Dechavanne sur TPMP - ont enfin acté la date de leur break tant attendu ! "On devait arrêter en mars et on fait cette interview... fin septembre ! Mais le 15 octobre, c'est sûr, on coupe tous les réseaux, cela sera le black-out. Il y a eu tellement de pressions que cela a même impacté notre relation. Mais attention, on ne part pas quatre ans comme les artistes dans les années 1980 pouvaient se le permettre. (...) Dans le marché de la musique, aujourd'hui, le rythme est infernal, il faut sortir des nouveautés tout le temps. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le risque de couper", a confié Bigflo. "On veut se reconcentrer sur la musique, car moi je ne vis que pour cela ! On va être dans notre studio à Toulouse, tenter de nouvelles influences musicales. D'Amérique latine, notamment : normal avec nos racines argentines !", a précisé Oli.

Bigflo (27 ans) et Oli (24 ans), qui ont commencé leur carrière dans la musique en 2011, ont connu un énorme succès grâce à des tubes comme Dommage, Plus tard, Bienvenue chez moi ou encore Demain. Une notoriété qui explose, des tournées pleines à craquer, des disques vendus par milliers... Pas toujours facile à gérer ! "À la fin de séances de photos de 3h30, je suis mort mentalement. Mais Oli, cela ne le dérange pas du tout", a admis Bigflo alors que son frère reconnaît être "toujours content". "Moi, (...) j'ai envie de continuer !", a reconnu Oli. Nul doute que le duo reviendra en fanfare après cette pause bien méritée.