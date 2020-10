Christophe Dechavanne blessé dans TPMP : il s'en prend à Bigflo et Oli

Mercredi 7 octobre 2020, Cyril Hanouna animait un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. Vers la fin de l'émission, le présentateur a ouvert un débat autour de la présence contestée d'animaux à la télévision. Et, à cette occasion, il a invité Christophe Dechavanne à participer, lui qui est un fervent défenseur de la cause animale. Mais c'est un Christophe Dechavanne bien mal en point qui a débarqué sur le plateau, masqué, attelle au pied et aidé de béquilles. "Je me suis fait attaquer par dix mecs, a-t-il expliqué avec humour. Je me suis déchiré le tendon."

Si le célèbre animateur n'a évidemment pas été victime d'une violente altercation, il s'est malheureusement bel et bien blessé il y a quelques semaines. Souvenez-vous, la rentrée ne s'est pas déroulée sous les meilleurs auspices pour l'ex-présentateur de La Ferme Célébrités. À la fin du mois d'août, il révélait s'être fait hospitaliser après avoir trébuché dans un escalier. Un peu plus tard, le verdict était tombé : c'est son tendon d'Achille qui a été touché. "Merci aux docs évidemment. Mais pas à cette marche en pierre bizarre qui a gardé mon pied kéblo alors que j'avançais presque tranquille. Ma chaussure était amoureuse et a voulu rester", a-t-il expliqué ensuite. Une opération était alors inévitable et le 2 septembre dernier, il a pu entamer sa convalescence qui devrait durer plusieurs semaines.

Handicapé pour un petit moment, Christophe Dechavanne n'en a pas perdu son mordant pour autant. Aussitôt a-t-il rejoint le plateau de Cyril Hanouna qu'il a réglé ses comptes avec les autres invités de la soirée... Bigflo et Oli. "Je suis très content d'être là (...) J'adore ces deux petits gars... Mais je crois que je les ai entendu ici dire : 'Oh Dechavanne c'est un has been'... Je suis là les gars", leur a-t-il adressé, suscitant quelque peu le malaise. Les deux frères, qui ont annoncé qu'ils allaient se mettre en retrait quelque temps pour mieux préparer leur prochain album, ont tenté de se justifier, assurant surtout ne pas se rappeler de cet épisode, avant que Christophe Dechavanne ne décide de s'adoucir. "Non mais franchement, peu importe, on n'est pas là pour ça !" Ambiance...