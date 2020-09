Christophe Dechavanne blessé : premières nouvelles après l'opération

C'est un nouveau coup dur pour Christophe Dechavanne qui ne vit pas sa meilleure année. Déjà inquiété par l'épidémie de coronavirus comme tous les Français, il l'était d'autant plus que sa compagne était en première ligne lors du confinement. "On le vit très mal... Ma femme, ce héros. Elle et ses collègues sont d'une abnégation et d'un courage extraordinaire, au-delà, même", confiait-il pour Femme actuelle à cette période.

Pour ne rien arranger à cette année cauchemardesque, il a perdu quelque temps plus tard un être cher à son coeur, son chien Adeck, un jack russel terrier blanc. "J'espère qu'ils ont une piscine là-haut. Salut mon poto, tu vas me manquer Adeck", lui adressait-il sous une photo de son fidèle compagnon en plein saut au-dessus d'un bassin.

Vivement 2021 pour Christophe Dechavanne !