Christophe Dechavanne blessé : mauvaise nouvelle depuis l'hôpital...

Pour Christophe Dechavanne, la rentrée s'annonce... "béquillée", comme il l'explique lui-même sur Twitter. Un pépin pas si bénin que ça puisque l'animateur de 62 ans devra subir prochainement une opération. Explications sur le site de micro-blogging, ce jeudi 27 août 2020.

Il y a quelques heures, Christophe Dechavanne a partagé une photo de lui masqué dans un couloir d'hôpital. "J'attends patiemment dans un couloir pour une échographie et radio... pas terrible du côté arrière de ma cheville. Le tendon :( je ne le vois plus... Las boulas ! Et, euh... je déguste comme il faut", a-t-il raconté à ses followers. Dans la foulée, l'acolyte de Laurence Boccolini à la présentation de Je suis une célébrité, sortez-moi de là (TF1) a affiché sa jambe dans le plâtre. "Fin d'été béquillé ! Rupture totale du tendon de Mr Achille. Merci aux docs évidemment. Mais pas à cette marche en pierre bizarre qui a gardé mon pied kéblo alors que j'avançais presque tranquille. Ma chaussure était amoureuse et a voulu rester : opération à venir :(", apprend-on.