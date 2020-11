Amel Bent, révoltée, pousse un coup de gueule : "Ça me crève le coeur..."

Concerts, tournées, festivals : à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions du gouvernement, de nombreux événements musicaux sont contraints d'être annulés. Amel Bent fait partie des acteurs culturels touchés par ces mesures. Alors qu'elle ne s'était encore jamais exprimée sur le sujet, elle a partagé son désarroi à ses followers et demande à ce que les artistes ne soient pas oubliés...

Amel Bent a publié un long message dans sa story ce mercredi 4 novembre 2020, exprimant sa colère à ses 625 000 abonnés Instagram, sentiment provoqué par l'impossibilité de se produire sur scène. À cause de l'interdiction de rassemblement et du reconfinement, décrétés pour endiguer la deuxième vague de propagation de la Covid-19, la chanteuse de 35 ans, ses pairs et tous les acteurs culturels ne peuvent exercer leurs métiers.

"Si je n'exprime pas mon désarroi et ma colère concernant la situation actuelle des artistes, ce n'est pas par absence de conviction, bien au contraire, écrit @amelbent dans sa story du jour. En effet, moi aussi, j'aimerais hurler contre celles et ceux qui font aujourd'hui de notre travail un non-sujet, une affaire non-essentielle, et oui, ça me crève le coeur de voir le fruit plusieurs années de travail et de sacrifices recouverts d'une bâche comme une vieille pièce de bagnole bonne pour la casse. Mais à la fois, la situation catastrophique de millions de personnes faisant ou pas partie de mon corps de métier me met naturellement un frein que je ne saurais dépasser."

L'épouse de Patrick Antonelli et maman de deux filles (Sofia et Hana, 4 et 2 ans) ajoute : "Les décisions du gouvernement à l'égard des gens qui font notre culture, notre joie et notre fierté sont injustes et injustifiées. Et notre monde va terriblement en souffrir. Mais l'injustice frappe tellement les vies ces temps-ci que je n'arrive même plus à me plaindre pour ma propre vie ou celle de qui que ce soit d'ailleurs. Je vois du pire que moi, du pire que l'autre, à chaque clic. Et c'est ce qui m'empêche de m'indigner pour moi-même. En gros, j'aimerais dire ma colère, mais je n'y arrive pas."