Amel Bent, ses vacances en famille : ses filles adorables à la plage

Ça y est, l'heure des vacances a enfin sonné pour Amel Bent. La chanteuse de 35 ans a quitté Paris, où elle habite avec son mari Patrick Antonelli et leurs deux filles, Sofia (4 ans) et Hana (2 ans et demi), pour mettre le cap sur une destination de rêve, faite de mer et de sable fin. A en croire les nombreuses images partagées par la coach de The Voice (TF1) sur Instagram ces dernières heures, il est fort probable qu'elle se trouve sur la Côte d'Azur et du côté de Saint-Tropez. Une chose est sûre, ses filles sont ravies de ce changement de cadre.

Dès les premières heures du lundi 3 août 2020, Sofia et Hana se sont rendues à la plage, leur maman les accompagnant dans une combinaison très décolletée dans le dos, laissant apparaître son imposant tatouage. Amel Bent était aussi heureuse que ses deux princesses d'aller à la plage à la fraîche, avant que les vacanciers ne débarquent en masse.

Un peu plus tard dans la journée, la chanteuse a publié de nouvelles vidéos dans ses stories, montrant Sofia et Hana en train de jouer dans le sable. La première portait un joli maillot de bain coloré associé à des brassards de La reine des neiges tandis que sa petite soeur jouait avec un arrosoir en plastique dans le sable.

Amel Bent n'est pas partie seule en vacances mais avec sa petite soeur et des cousins. Son mari Patrick Antonelli est-il également du voyage ?

Impliqué dans une vaste escroquerie de faux permis de conduire, l'ancien gérant de deux auto-écoles des Hauts-de-Seine, âgé de 43 ans, a été condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis sans probation, avec mandat de dépôt différé. Le verdict est tombé le 8 juillet 2020 et le mandat de dépôt différé lui a permis de ressortir libre et "soulagé" du tribunal correctionnel de Nanterre. Le mari d'Amel Bent s'était pourtant préparé à retourner derrière les barreaux puisqu'il avait emporté un sac avec lui, contenant quelques affaires, le jour du verdict. Reste maintenant à savoir quand débutera ce nouveau séjour en prison...

Côté actualité musicale, Amel Bent cartonne avec son morceau spécialement taillé pour l'été, Jusqu'au bout, en duo avec Imen Es.