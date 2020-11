Amel Bent : Chemise déboutonnée et soutien-gorge apparent, la chanteuse divine en cuir

Leurs compliments remontent le moral d'une Amel Bent affectée par le reconfinement, réinstauré pour endiguer la deuxième vague de propagation de la Covid-19. L'interdiction de rassemblement l'empêche également d'exercer son métier. Dans sa story Instagram, l'ancienne coach de The Voice avait exprimé son désarroi : "Les décisions du gouvernement à l'égard des gens qui font notre culture, notre joie et notre fierté sont injustes et injustifiées. Et notre monde va terriblement en souffrir. Mais l'injustice frappe tellement les vies ces temps-ci que je n'arrive même plus à me plaindre pour ma propre vie ou celle de qui que ce soit d'ailleurs. Je vois du pire que moi, du pire que l'autre, à chaque clic. Et c'est ce qui m'empêche de m'indigner pour moi-même. En gros, j'aimerais dire ma colère, mais je n'y arrive pas."

Elle avait ajouté : "Ce combat, c'est pas les riches contre les pauvres, les intellectuels contre les artisans, ou les artistes contre le gouvernement. Le but c'est de retrouver notre vie d'avant la Covid. Même si elle n'était pas parfaite ni juste pour tout le monde, tout le monde veut s'en sortir. Tout le monde veut travailler et personne ne veut mourir ou perdre un proche à cause de ce virus. Nous sommes tous touchés et il ne faut pas tomber dans la hiérarchisation des souffrances et des pertes."

Privée de concert, Amel Bent débarquera sur le petit écran. Le 18 septembre dernier, elle a été surprise en plein tournage d'une scène de mariage pour le téléfilm Les sandales blanches, bientôt diffusée sur France 3.