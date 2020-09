Amel Bent radieuse et Louane jeune maman lookée : soirée hommage à Joe Dassin

L'émission a été enregistrée le 15 septembre dernier. C'est ainsi qu'Amel Bent avait partagé des photos d'elle lors du tournage il y a de cela une semaine sur Instagram. En chemisier coloré et décolleté assorti à une jupe longue et moulante noire, la maman de Sofia (4 ans) et Hana (2 ans et demi) avait fait sensation. En commentaires, parmi les compliments d'internautes, Michaël Youn avait surpris. "Je voudrais être cette jupe pendant 24h...", avait écrit le comédien. Les fans de la belle Amel Bent avaient alors jugé cette remarque "peu élégante". Mais fort heureusement, de son côté, l'interprète de Ma philosophie qui est aujourd'hui coach dans The Voice (TF1) avait assuré ne pas avoir de problème avec la blague de son ami.

Rendez-vous ce vendredi 25 septembre 2020, dès 21h05 sur France 3 afin de suivre cette belle soirée intitulée 300 Choeurs chantent Dassin.