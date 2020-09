The Voice 2021 : 5 coachs emblématiques de retour, leurs noms révélés !

Déjà 10 ans ! La saison anniversaire de The Voice promet de belles surprises. En 2021, après la diffusion de la saison 10 avec Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine, TF1 et ITV Studios proposeront une édition spéciale. Pour l'occasion, les téléspectateurs auront le bonheur de retrouver des coachs emblématiques dans les fameux fauteuils rouges de l'émission. D'après nos confrères de Télé 7 Jours, la nouvelle équipe se dessine. Et pour la première fois, ils seront non pas 4, mais 5 ! Une première mondiale !

Zazie et Mika reprendront les chemins des enregistrements de The Voice, la nouvelle avait déjà été annoncée. Florent Pagny, qui rempile cette saison, sera également de la partie pour l'édition diffusée a priori au deuxième semestre de l'année 2021. Deux autres stars du programme ont elles aussi donné leur accord : il s'agit de Jenifer et Patrick Fiori. Une première pour l'interprète de Belle – titre issu de la comédie musicale Notre-Dame de Paris où il campait Phoebus – qui n'avait officié que dans la version Kids jusqu'à présent. De son côté, Jenifer signe son grand retour chez les adultes puisqu'elle avait quitté son fauteuil dans The Voice lors de la 4e saison.

Jenifer "ravie" de retrouver les adultes de The Voice

Auprès de nos confrères, la jolie brune de 37 ans s'exprime sur son retour surprise. "J'aime la version adultes car c'est un travail différent avec les talents. Mais j'ai hésité au tout début quand on me l'a proposée, peu après le confinement. Dans ma tête je travaillais déjà sur ma ligne de déco, mes nouvelles chansons... et je ne voulais pas passer outre ma famille, qui est ma priorité, se souvient l'interprète du titre Au soleil. Puis on m'a expliqué que ce serait une saison particulière, plus courte. Et l'idée de retrouver les copains était trop séduisante ! Et puis Patrick, quoi ! Je suis ravie qu'il soit là."

Cette saison anniversaire sera très certainement pleine de surprises pour les fidèles du télé-crochet.

En attendant la diffusion, prévue, toujours d'après nos confrères de Télé 7 Jours, à la rentrée de septembre 2021, les téléspectateurs peuvent suivre The Voice Kids le samedi soir sur TF1 avec Jenifer, Patrick Fiori, Soprano et Kendji Girac.