The Voice : Zazie et Mika de retour dans leurs fauteuils de coachs !

Dans The Voice, les coachs jouent aux chaises musicales ! D'après les informations du Parisien, deux fortes têtes du célèbre concours de chant de TF1 préparent leur grand retour dans les fauteuils rouges. Il s'agit de Mika et Zazie, prêts à faire le show dans une prochaine saison en préparation.

La saison 10 de The Voice, dont le tournage débutera en novembre, sera marquée par les départs de Pascal Obispo et Lara Fabian qui cèdent leur place à Vianney et Florent Pagny. Mais ce n'est pas tout : TF1 et ITV Studios France souhaitent célébrer le dixième anniversaire du programme en grande pompe ! Ainsi, après cette saison 10, la production prévoit une édition spéciale dont la diffusion est prévue pour le deuxième semestre de 2021. Pour l'occasion, la Une souhaite réunir quatre jurés emblématiques de The Voice. Et comme l'assurent nos confrères du Parisien, deux d'entre eux, à savoir Zazie et Mika, ont donné "leur accord définitif".

Mika, juré présent de la troisième à la huitième saison, reprend du service après s'être consacré à son cinquième album, My Name Is Michael Holbrook. Il avait marqué le télé-crochet lors de la victoire de son Talent Kendji Girac en 2014 – ce dernier étant devenu à son tour coach dans la version Kids de The Voice. En 2019, il était également ressorti vainqueur du show avec Whitney Martin.

De son côté, Zazie a pris place dans The Voice à la saison 4, et elle a chauffé le fauteuil rouge jusqu'à la saison 7. Avec Lilian Renaud en 2015, puis Maëlle Pistoia en 2018, l'interprète de Je suis un homme n'est pas en reste côté gagnants. La star signe son grand retour après avoir quitté l'émission pour se consacrer à son album Essenciel.

Pour l'heure, ni TF1 ni ITV Studios France n'ont réagi à ces informations. Toutefois, une chose est sûre, la saison 10 de The Voice approche à grands pas et les téléspectateurs retrouveront Amel Bent et Marc Lavoine aux côtés du nouvel arrivé Vianney et de Florent Pagny qui signe son grand retour en tant que coach.