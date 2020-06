The Voice Kids de retour : premières images de Kendji Girac en tant que coach

TF1 ne perd décidément pas de temps ! Samedi 13 juin 2020 avait lieu la grande finale de The Voice, à l'issue de laquelle le candidat Abi a été sacré grand gagnant. Le Talent de Pascal Obispo s'est imposé avec une certaine facilité auprès du public, seul détenteur du pouvoir de voter, surpassant ses concurrents Tom, Gustine et Antoine. Mais à peine a-t-il eu le temps de soulever son trophée tant convoité que la chaîne s'empressait de penser à l'étape suivante. Et c'est la septième saison de The Voice Kids qui sera prochainement à l'honneur sur son antenne. Les téléspectateurs ont d'ailleurs pu avoir un premier avant-goût de cette nouvelle édition grâce à une bande-annonce inédite dévoilée en fin de soirée.

Pour la version consacrée aux mini-graines de stars, les coachs Jenifer, Patrick Fiori et Soprano reprendront encore une fois leur place dans le célèbre fauteuil rouge. Mais il a fallu trouver un remplaçant à Amel Bent, laquelle avait basculé chez les adultes cette année. Ainsi, c'est sur Kendji Girac que le choix s'est porté. Un choix légitime puisque le chanteur a remporté la saison 3 du télé-crochet. C'est d'ailleurs la toute première fois dans l'histoire du jeu qu'un ancien candidat devient coach. Lors d'une interview accordée au quotidien Le Parisien, l'artiste était reconnaissant pour cette opportunité : "Je suis le premier dans le monde à retourner dans le fauteuil de coach du pays où j'ai gagné, c'est incroyable !" Reste que ce nouveau statut lui a apporté son lot de stress avant d'entamer les tournages. "Quand je ne me retournerai pas sur des petits, cela va me faire trop de peine, car ils sont tout mignons. J'ai peur aussi d'avoir trop de coups de coeur, il va falloir que je me contrôle", redoutait-il auprès du quotidien.

Dans les premières images des auditions à l'aveugle, tournées en marge du confinement, celui qui ne quitte pas sa caravane pour sillonner les routes du monde apparaît en tout cas en très grande forme et prêt à donner du fil à retordre à ses camarades dans la course aux meilleurs Talents. Mais qu'on se rassure, la bonne humeur et la rigolade seront les mots d'ordre de cette saison qui s'annonce d'ores et déjà pleine de surprises. TF1 n'a pas encore avancé de date concernant la diffusion mais The Voice Kids est attendue à la rentrée prochaine et le public a déjà hâte !