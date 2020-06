Kendji Girac : Malgré l'argent et le succès, il dort encore dans sa caravane !

Kendji Girac revient avec un nouveau single pour le plus grand bonheur de ses fans. Le sympathique chanteur de 23 ans sort le titre Habibi, après avoir été contraint de rentrer en France plus tôt que prévu à cause du coronavirus. En effet, l'artiste était parti aux États-Unis pour sa première tournée lorsque la pandémie s'est déclarée. Retour en famille et dodo... dans sa caravane.

C'est auprès du journal Le Parisien que l'ancien candidat victorieux de The Voice s'est exprimé. "Juste avant le confinement, je venais d'entamer ma première tournée aux États-Unis... Une première, un rêve. J'étais super content, mais j'ai dû être rapatrié après ma première date. J'espère que ça sera juste un report. Je suis rentré en France dans la précipitation, et je me suis confiné vers Bordeaux, avec mon père, ma mère, mes soeurs et mon petit-neveu que j'adore", a confié Kendji Girac au site.

Le chanteur aux 4 millions d'albums vendus a ensuite détaillé comment il a vécu ce confinement. Pas question de jeter l'argent pas les fenêtres en s'isolant dans une villa au soleil. "J'ai bien vécu cette période, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Nous avons une maison avec un jardin... Et toujours la caravane dans laquelle je dormais le soir... Comme toujours. Eh oui, je préfère, on ne se refait pas ! Ça m'a fait énormément de bien de passer du temps avec mon père, nous avons eu de longues discussions, encore plus que d'habitude. J'ai aussi construit un joli garage en bois sur le terrain avec lui, car il est très manuel. Et le soir, je jouais des heures à la guitare avec lui", a-t-il raconté.

Kendji, qui avait été agressé sur un parking le 10 mars peu avant l'annonce du confinement, a donc savouré ce temps passé en famille. Il a confié avoir même beaucoup cuisiné, mais, depuis qu'il a repris son train de vie, il cède aux sirènes de la junk food... "Je n'ai pas changé, je pars manger un petit kebab avec mes amis", s'est-il amusé à raconter. Il y a quelques mois, il avait dévoilé sa perte de poids après un été... gourmand. Sans doute fera-t-il plus attention cet été.