Kendji Girac : Agressé par quatre hommes armés en pleine nuit

Kendji Girac se souviendra longtemps de sa soirée au bowling, dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mars 2020. Comme l'affirme le site local La Marne, le chanteur de 23 ans a été agressé par quatre individus armés.

Le populaire artiste a donc été victime d'une agression sur le parking d'un hypermarché Auchan au niveau du centre commercial de la ville de Chelles, en Seine-et-Marne. Aux alentours de 3h30 du matin, alors qu'il quittait un bowling en compagnie d'un ami, Kendji Girac et son compagnon de soirée ont été attaqués par quatre hommes armés. Les individus, munis notamment de bombes lacrymogènes, ont violenté l'interprète des tubes Andalouse, Tiago ou Les Yeux de la mama et son ami, leur dérobant plusieurs effets personnels dont une montre, des clés de voiture et une sacoche.

Après cette agression, "les auteurs du vol ont ensuite pris la fuite à bord de leur véhicule, une Golf". Secoué, Kendji Girac s'est empressé de déposer plainte au commissariat de Chelles. "La police judiciaire de Meaux a été saisie de l'enquête qui devra déterminer si les agresseurs ont visé spécifiquement le chanteur", ajoute le site local.

Le Parisien a donné quelques informations différentes affirmant qu'il n'y avait que trois hommes, cagoulés, "munis de gazeuses et d'une barre de fer", qu'il était plutôt 2h30 du matin et que la montre volée vaudrait... 50 000 euros !

Kendji Girac, que l'on a récemment pu voir sur scène lors de la diffusion du concert des Enfoirés, était de retour en France après un séjour au Canada au cours duquel il a notamment chanté pour la première fois sur la scène de l'Olympia de Montréal. Le jeune artiste, de son vrai nom Kendji Maillé, multiplie les projets puisqu'il est aussi attendu comme coach dans la prochaine saison de The Voice Kids. "Apparemment, je suis le premier dans le monde à retourner dans le fauteuil de coach du pays où j'ai gagné, c'est incroyable ! (...) J'étais curieux de connaître la sensation d'être coach et encore plus pour des enfants. Je voudrais leur rendre l'expérience que j'ai reçue, d'autant que j'étais moi-même un gamin de 17 ans quand j'ai gagné [lors de la saison 3, en 2014, NDLR]. C'était il y a six ans déjà, je n'en reviens pas à quel point cela passe vite", avait-il confié au Parisien.