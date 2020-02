Les Enfoirés 2020 : Premières images des coulisses de leur concert

Christophe Maé, Zazie, Jean-Louis Aubert, Slimane, Gérard Jugnot, Claire Keim, Thomas Dutronc... Ils seront 34 et tous présents sur TF1 vendredi 6 mars prochain à l'occasion de la diffusion du spectacle des Enfoirés. Comme chaque année depuis 1985, chanteurs, acteurs, sportifs et autres personnalités publiques se réunissent pour venir en aide aux Restos du Coeur, ce collectif imaginé par le regretté Coluche.

Pour l'édition 2020, le show, intitulé Le Pari(s) des Enfoirés, a été enregistré à l'AccorHotels Arena à Paris lors de la tournée qui s'est déroulée entre le 15 et le 20 janvier dernier. Au programme : le souvenir de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, des costumes d'époque, des hommages vibrants comme celui dédié à Johnny Hallyday et bien sûr un message de solidarité à faire passer. En plus d'être massivement regardé sur la Une chaque année, le spectacle permet de récolter des fonds pour l'association et son enregistrement est par la suite mis en vente sous forme de double CD et DVD (un achat équivaut à 17 repas distribués par les Restos du Coeur).

Purepeople.com vous propose aujourd'hui de découvrir les Enfoirés en coulisses dans un extrait tiré du bonus du DVD. L'occasion d'y découvrir Jenifer et Tony Parker prenant la pose en tenue de basket, Pierre Palmade dans la peau du Roi-Soleil, Louis XIV, mais aussi les piliers Patrick Fiori, Patrick Bruel et Christophe Willem en pleines répétitions. Sans oublier les petits nouveaux de la saison, Black M, Inès Reg et Vitaa qui trouvent peu à peu leurs marques. Autre grande nouvelle de cette année, Véronique Sanson est de retour vingt ans après sa dernière représentation. Accueillie en véritable superstar, elle n'a pas échappé à l'enthousiasme de ses partenaires de scène. Bref, vous l'aurez compris, l'ambiance s'annonce déjà folle ! Vivement la diffusion !