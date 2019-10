Kendji Girac juré de The Voice Kids : ses craintes avant le tournage

Grosse surprise lors de la finale de The Voice Kids 2019, diffusée vendredi 25 octobre, sur TF1. En cours d'émission, les téléspectateurs ont découvert qu'Amel Bent cédait sa place de coach dans la version kids. Elle s'apprête en effet à rejoindre la version adulte aux côtés de Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine. La chanteuse de 34 ans, qui a vu son Talent Soan (12 ans) gagner la compétition, laisse son fauteuil rouge à un ex-candidat de The Voice bien connu de tous : Kendji Girac.

C'est auprès de nos confrères du Parisien que le gagnant de la saison 3 (2014) s'est confié sur les raisons qui l'ont poussé à accepter ce nouveau challenge : "Apparemment, je suis le premier dans le monde à retourner dans le fauteuil de coach du pays où j'ai gagné, c'est incroyable ! (...) J'étais dans une gare entre deux dates de concert, quand j'ai reçu le coup de fil, j'ai dit oui instantanément. (...) J'étais curieux de connaître la sensation d'être coach et encore plus pour des enfants. Je voudrais leur rendre l'expérience que j'ai reçue, d'autant que j'étais moi-même un gamin de 17 ans quand j'ai gagné. C'était il y a six ans déjà, je n'en reviens pas à quel point cela passe vite."

Sans surprise, sa famille est fière de lui et a tout autant le trac, car c'est un gros poids qu'il aura sur les épaules. Kendji Girac se souvient comme si c'était hier de son audition à l'aveugle, durant laquelle il avait interprété Bella de Maître Gims : "La première fois que j'ai vu Mika dans son fauteuil quand il s'est retourné, j'étais en panique, je n'avais plus de forces (rires). Ma voix et mon corps tremblaient comme une feuille. Juste avant de monter sur scène, je ne voulais plus y aller. Il y avait trois ou quatre marches à monter et elles m'ont traumatisé. Je voulais retourner derrière, j'avais trop trop peur. Au moment où je vais m'asseoir dans ce fauteuil, je vais stresser autant que lors de mon audition à l'aveugle. Je vais essayer de trouver les mots les plus sincères pour ne pas les blesser." Le beau brun de 23 ans ne sera pas dans une optique de jugement, mais plutôt de conseil. Et pour être le plus juste possible, il compte sur l'aide de ses amis et futurs collègues Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. "Quand je ne me retournerai pas sur des petits, cela va me faire trop de peine, car ils sont tout mignons. J'ai peur aussi d'avoir trop de coups de coeur, il va falloir que je me contrôle", a-t-il conclu.

En attendant, Kendji Girac travaille sur son prochain album qu'il veut toujours aussi festif et varié. Il a également un projet avec Maître Gims.