Finale de The Voice Kids 2019 : Soan grand gagnant, Amel Bent aux anges

Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori n'ont plus que deux talents dans leur équipe. C'est ce soir, vendredi 25 octobre 2019, qu'ils sauront qui est le ou la grand(e) gagnante de The Voice Kids 2019. Pour cette finale, Nikos Aliagas et Karine Ferri ont accueilli un Super Coach, Florent Pagny. Il a pris place dans un des fauteuils rouges afin de commenter toutes les prestations des finalistes et les soutenir. Résumé de cette soirée placée sous le signe de la musique et des vocalises.

Avant d'écouter les jeunes chanteurs, Florent Pagny, Christophe Maé et Mika chantent en compagnie des finalistes et des quatre coachs la bande originale du film Le Roi lion.

Équipe d'Amel Bent

Ali (12 ans)

Après avoir séduit avec Who's Lovin' You des Jackson Five lors des auditions à l'aveugle et avoir interprété All The Man That I Need de Whitney Houston lors de la demi-finale, Ali choisit de tenter sa chance avec Listen de Beyoncé. Lors des répétitions tout était parfait, sauf l'absence d'émotions. Lors du live, Ali est impressionnant vocalement et bluffe tous les coachs avec sa prouesse vocale. Il a le droit à une standing ovation. Amel Bent dit que ce qu'il a fait est du "jamais vu". Florent Pagny, lui, estime qu'Ali est né pour ça.

Soan (11 ans)

Le jeune garçon qui avait subjugué les coachs grâce à son interprétation de Redemption Song de Bob Marley lors de la demi-finale, opte ce soir pour le titre SOS d'un Terrien en détresse de Daniel Balavoine, une autre chanson particulièrement complexe. Soan donne tout ce qu'il peut mais lâche des fausses notes. C'est en larmes qu'il termine sa prestation, certainement la pression qui retombe. Amel Bent court le rejoindre et lui répète que ce qu'il a fait est magique. La chanteuse raconte ensuite qu'il peut être fier de lui et qu'elle aime le fait qu'il soit une boule d'émotions.

Nikos Aliagas en profite pour rendre un hommage à Grégory Lemarchal qui avait interprété magistralement ce morceau dans la Star Academy.

Équipe de Jenifer

Natihei (8 ans)

Le benjamin de la compétition s'est attaqué en demi-finale à la B.O. de The Greatest Showman : Never Enough. Ce soir, il interprète I'll never love again de Lady Gaga. A l'écouter on ne croirait pas qu'il a 8 ans. Natihei maîtrise très bien sa voix et fait craquer l'assemblée. "Cet enfant est magique", lance Amel Bent. " A 8 ans je ne chantais pas comme ça !!", s'émerveille Florent Pagny.

Lilou (14 ans)

Lilou aime le rap et avait chanté la semaine dernière Avant qu'elle parte de Sexion d'Assaut. Pour convaincre le public, elle chante ce soir Fragile de Soprano. Ce titre elle le maîtrise très bien mais il faut qu'elle dépasse sa timide. Ce qu'elle arrive à faire en live en interprétant la chanson à la perfection. Les paroles prennent sens dans sa bouche et sa prestation est excellente. Les coachs sont debout, Soprano et Jenifer la rejoignent sur scène. "Elle a incarné sa chanson. C'est la plus mûre que j'ai jamais écouté. Elle est incroyable", explique Patrick Fiori. Jenifer est d'accord et estime qu'elle ne peut laisser personne indifférent.

Équipe de Patrick Fiori

Antonia (10 ans)

Antonia a convaincu en demi-finale avec le puissant titre The Power of Love de Céline Dion, pour cette finale elle rechante du Céline avec Vole. Elle qui adore "faire pleurer les gens" comme elle dit, est très satisfaite de ce choix. C'est avec sobriété qu'elle interprète ce morceau face à un Patrick Fiori très ému qui a les larmes aux yeux. Tous les coachs se lèvent à la fin de la chanson. Amel Bent a l'impression d'avoir une diva devant elle et Florent Pagny estime qu'elle a un vrai don.

Manon (15 ans)

La très talentueuse Manon n'a laissé personne indifférent lors de son passage la semaine dernière avec le titre Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Lors de ce prime, elle chante Le monde est stone, titre issu de la comédie musicale Starmania. Comme toujours, Manon mérite tous les compliments, elle est exceptionnelle. La voix, l'émotion, tout y est. Patrick Fiori est encore très ému. Tout le monde est debout et Amel Bent ne se remet toujours pas de ne pas avoir pu avoir Manon dans son équipe. Le Corse estime qu'elle est "une perle rare". Soprano redit à quel point elle est un coup de coeur pour lui et estime qu'elle est une diva. Florent Pagny, enfin, lui déclare qu'elle "a tout pour, à chaque fois, marquer des points".

Équipe de Soprano

Talima (12 ans)

Avec Papaoutai de Stromae, Talima a fait un carton plein lors de la demi-finale. Elle donne tout ce soir sur Happy de Pharrell Williams. Son challenge est de bien contrôler son énergie. Un défi réussi mais ce choix ne met pas forcément en valeur le timbre de Talima. Son coach est en tout cas satisfait car elle a réussi à faire le show malgré quelques problèmes de micro. Jenifer est d'accord, elle est une show girl.

Philippe (15 ans)

Avec Bohemian Rhapsody de Queen, Philippe a fait fort la semaine dernière. Le jeune homme a choisi pour cette finale de chanter L'envie d'aimer de Daniel Levi, issu de la comédie musicale Les Dix Commandements. C'est sans problème qu'il chante ce titre hautement compliqué. Une fois encore il y a une standing ovation. Florent Pagny lui conseille de faire du lyrique tant il a des facilités et Soprano est heureux car Philippe a montré sa sensibilité.

Avant de connaître le nom des Talents qui sont retenus pour le Tour Final, Christophe Maé chante Casting, titre issu de son nouvel album La vie d'artiste.

Tour Final

Les quatre Talents retenus pour le Tour Final de la finale de The Voice Kids 2019 sont : Natihei, Soan, Manon et Philippe. Pour leur dernier passage, chaque jeune chanteur interprète une chanson avec son coach.

Manon et Patrick Fiori chantent Vivre ou survivre de Daniel Balavoine. L'adolescente impressionne car il en faut du talent pour suivre le Corse !

Soan et Amel Bent interprètent We are the world (USA for Africa). Un duo qui met le feu et qui emporte toute la salle avec eux.

Philippe et Soprano chantent Toi tu es mon autre de Maurane et Lara Fabian. Une chanson loin du registre du Marseillais qui est magnifiquement interprétée.

Natihei et Jenifer se lancent sur Est-ce que tu m'aimes ? de Maître Gims.

Avant de connaître le nom du grand gagnant de The Voice Kids 2019, Florian Pagny interprète Si une chanson. Mika chante ensuite son nouveau titre Dear Jealousy, tiré de son dernier album My Name Is Michael Holbrook.

C'est ENFIN l'heure de découvrir qui a gagné la finale de The Voice Kids 2019. Emma, la gagnante de l'année dernière est là pour ce grand moment. Et le gagnant est Soan ! C'est le premier garçon à remporter le concours.