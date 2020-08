The Voice: Pascal Obispo et Lara Fabian quittent le show, les remplaçants connus

Alors que la septième saison de The Voice Kids a débuté samedi 22 août 2020 sur TF1, la chaîne prépare d'ores et déjà la dixième édition du concours musical ouvert aux adultes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs auront une grosse surprise ! Comme le révèle la rédaction de Puremédias, la production a opéré un changement de taille dans l'équipe des coachs.

Exit les très célèbres Pascal Obispo et Lara Fabian. D'après les informations de nos confrères, les deux stars de la chanson laisseront place à d'autres jurés. L'un d'entre eux est déjà bien connu du public de The Voice. Il s'agit de Florent Pagny, qui avait déjà pris place dans le fameux fauteuil rouge de la saison 1 à la saison 7 du programme. Il sera accompagné d'un nouveau coach, Vianney, convoité depuis plusieurs éditions par la production. De leur côté, Marc Lavoine et Amel Bent rempilent et complètent ainsi l'équipe des quatre coachs de cette saison 2020.

Le retour de Florent Pagny n'est pas une surprise. En effet, rappelons qu'en juin 2019 sur les ondes de RTL, dans l'émission Laissez-vous tenter, l'interprète de Savoir Aimer avait évoqué le sujet, et même avancé une possible date pour ses retrouvailles avec les téléspectateurs de la Une. "Je leur ai dit que je reviendrai pour mes 60 ans donc ça va, c'est 2021 (...). Tout le monde me disait 'Alors 'The Voice' ? Alors la tournée ?'. J'ai dit 'Attendez, je viens à peine de finir !' Je reviendrai pour mes 60 ans et mes 60 ans, c'est 2021", avait-il alors déclaré. Une promesse tenue pour le coach victorieux en 2011 avec Stéphan Rizon puis en 2016 avec Slimane.

De son côté, Vianney n'arrive pas sans bagage The Voice. En effet, l'interprète de Pas là ou encore La même va épauler Kendji Girac dans la septième saison de The Voice Kids, au même titre que Michaël Youn jouera les mentor dans l'équipe de Patrick Fiori, l'ex-coach M Pokora accompagnera les talents de Jenifer et enfin Dadju apportera son aide à Soprano.

Comme le révèlent nos confrères de Purémedias, les départs de Lara Fabian et Pascal Obispo, ainsi que le retour de Florent Pagny et l'arrivée de Vianney n'ont pas été commentés par TF1 ni par ITV Studios France, producteur de The Voice.