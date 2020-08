Amel Bent en vacances avec son mari et leurs filles, sublime en bikini

Les vacances d'été à la mer font autant de bien aux petit(e)s qu'aux grands.

Alors que l'on pensait dans un premier temps qu'Amel Bent et ses proches avaient choisi la région de Saint-Tropez pour ce break bien mérité, il n'en est finalement rien. Après nous avoir lu, le quotidien régional Midi-Libre a tenu à corriger cette information erronée, en indiquant que la chanteuse de 35 ans avait posé ses valises à Pavalas-les-flots.

Toujours est-il que celle qui cartonne avec son titre Jusqu'au bout (en duo avec Imen Es), spécialement taillé pour l'été, profite comme il se doit du cadre idyllique proposé par cette cité de l'Hérault qui borde la mer Méditerranée. Heureuse de couper avec le rythme effréné de la vie parisienne, accompagnée de son mari Patrick Antonelli et leurs deux filles, Sofia (4 ans) et Hana (2 ans et demi), et d'autres membres de la famille, Amel Bent documente très largement ses vacances sur Instagram.

Le 12 août 2020, la coach de The Voice (TF1) a dévoilé ses jolies courbes et sa silhouette affinée, en se filmant devant le miroir avant d'aller à la plage. Son ensemble deux pièces, dépareillé, était composé d'une culotte ficelle claire et d'un haut triangle noir. Il y a quelques mois en arrière, Amel Bent avait perdu plusieurs kilos et avait retaillé sa silhouette. Et après quelques jours passés à bronzer, la chanteuse a une magnifique peau dorée.

Plusieurs jours après être arrivée en vacances, Amel Bent avait confirmé la présence de son mari à ses côtés, en publiant une photo du tatouage qu'ils ont en commun "Mrs" et "Mr", pour madame et monsieur. Tous deux sont mariés depuis six ans.

Vendredi 14 août 2020, Amel Bent a publié une nouvelle image de son époux dans sa story Instgram, le montrant de dos, au bord de l'eau avec la plus jeune de leurs deux filles. Force est de constater que Patrick Antonelli a une sacrée carrure !

Le couple profite à 100% de ces instants en famille avant que Patrick Antonelli ne retourne en prison. Impliqué dans une vaste escroquerie de faux permis de conduire, l'ancien gérant de deux auto-écoles des Hauts-de-Seine, âgé de 43 ans, a été condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis sans probation, avec mandat de dépôt différé. Le verdict est tombé le 8 juillet 2020 et le mandat de dépôt différé lui a permis de ressortir libre et "soulagé" du tribunal correctionnel de Nanterre. Le mari d'Amel Bent s'était pourtant préparé à retourner derrière les barreaux puisqu'il avait emporté un sac avec lui, contenant quelques affaires, le jour du verdict. Reste maintenant à savoir quand débutera ce nouveau séjour en prison...