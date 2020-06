Amel Bent, 7 kilos en moins : des abdominaux, un corps de rêve

Pendant le confinement, Amel Bent était de passage dans "l'émission" de Jarry. Elle expliquait avoir perdu 7 kilos depuis le début de son isolement. "Je sors du confinement, je vais être dans les défilés de Victoria Secret (...) Manger plein de légumes et de fruits, profiter du temps pour cuisiner, c'est beaucoup plus sain", expliquait la coach de The Voice (TF1).



Amel Bent tient surtout à avoir un mode de vie sain pour ses filles Hana et Sofia. Ce petit tournage/shooting secret a dû lui changer les idées. En ce moment, elle doit faire face à l'hypothétique future condamnation de son mari Patrick Antonelli. Actuellement jugé pour corruption et blanchiment, il risque jusqu'à dix ans de prison et une amende de 1 million d'euros.