Jarry, papa bouleversé, fond en larmes : "J'avais pas prévu de parler de ça..."

Papa de jumeaux nés par GPA en juin 2016, Jarry a enfin réalisé son rêve ultime : avoir des enfants. Sur le plateau de l'émission La Boîte à secrets, l'humoriste de 42 ans a dénoncé avec tristesse le système d'adoption en France. Il raconte : "Quand on est un homosexuel on se dit que c'est interdit pour nous d'être pères. J'ai voulu adopter dans ce pays mais c'est tellement une chose catastrophique en France. Je rejoins Laetitia (Milot) qui aimerait adopter sauf que ça prend entre sept et neuf ans et pour nous les couples homosexuels c'est carrément un fait rarissime ou on vous donne des enfants à particularités."

Est ce que les gens savent ce que c'est que de vouloir un enfant ?

En colère, il explique : "J'ai été papa grâce à la GPA et des gens vont dans la rue pour m'interdire de l'être. J'avais pas prévu de parler de ça mais est-ce que les gens savent ce que c'est que de vouloir un enfant ? (...) Qu'est-ce qu'on attend dans ce pays en 2020 ? Pour que ces centaines de gamins qui sont dans des orphelinats ou qui sont placés dans des familles d'accueil, maltraités... Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre dans des familles qui ont envie de donner de l'amour ?" Un cri du coeur approuvé par Laetitia Milot, assise à côté de lui sur le plateau.

Un papa poule comme rarement j'en ai vu

Quelques minutes plus tard, Jarry a la surprise de découvrir une vidéo d'Arthur, admiratif devant son rôle de père. Le compagnon de Mareva Galanter révèle ainsi "le vrai Jarry" : "C'est celui qui rentre chez lui après son spectacle et qui s'occupe de ses deux enfants. C'est lui, le vrai Jarry, et c'est celui ci que j'aime le plus. C'est un vrai père qui s'est battu pour être père et c'est un papa poule comme rarement j'en ai vu."

Pour conclure, Jarry raconte une anecdote hilarante dans l'émission, dans laquelle il explique qu'il "essaye d'être un père autoritaire"... en vain, expliquant avec humour : "J'essaye d'être autoritaire mais c'est comme si c'était ma nature profonde... Ils rigolent tout le temps."