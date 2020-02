Mareva Galanter et Arthur en couple dans VTEP : il la vanne, elle le casse !

Candidate de l'émission Stars à Nu diffusée le 7 février 2020, Mareva Galanter a eu le plaisir de retrouver son compagnon Arthur sur le plateau de Vendredi tout est permis en seconde partie de soirée sur TF1. L'ambiance d'ordinaire bon enfant est devenue carrément explosive, VTEP se transformant en hilarante scène de ménage, pour le plus grand plaisir des autres invités, hilares devant les vannes échangées par le couple et les révélations piquantes de Miss France 1999. En filigrane, derrière les chamailleries, le signe évident d'une formidable complicité amoureuse...

Je t'ai dit non !

"Je ne sais pas comment la présenter : c'est une des candidates de Stars à nu, mais c'est aussi ma femme : Mareva Galanter !", lance Arthur au moment d'accueillir sa compagne sur le plateau, avec un tendre bisou sur la joue et une brève étreinte. S'il a coutume, sous couvert d'humour, de faire régulièrement quelques allusions à elle, la venue sur le plateau de la très discrète ancienne reine de beauté est inédite.

La tension ne tarde pas à monter d'un cran entre les deux amoureux lorsque l'animateur de 53 ans demande à sa compagne, dès le début de l'émission, de danser face au public. "Je t'ai dit non ! Mais ne me faites pas ça, c'est horrible ! Non mais vraiment, tu ne tiens pas tes promesses !" En effet, Arthur avait précisé quelques minutes plus tôt avoir reçu un "briefing" et même des "menaces" de sa chérie, qui ne voulait pas participer à certaines épreuves, comme le "décollage immédiat" par exemple, dans laquelle les invités, équipés de harnais, sont brutalement hissés sous les penderies du studio en cas de mauvaise réponse à une question. C'était mal le connaître... Extrêmement gênée, elle poursuit : "Non, c'est pas cool ! Tu m'avais dit : "Non, je te promets"." Taquin, Arthur lui répond avec ironie : "Est-ce que j'ai déjà tenu une seule promesse ?"

On va s'embrouiller

Quelques instants plus tard, l'ancienne reine de beauté de 41 ans participe au jeu Speed Quizz. Arthur se permet bien sûr de lui poser les questions les plus gênantes possibles, ce à quoi Mareva répond, visiblement très énervée : "Non, je refuse ! On avait dit pas la vie personnelle !" Après quelques minutes et plusieurs autres questions (toujours très gênantes), le présentateur déclare avec humour à sa chérie : "On va s'embrouiller je te le dis !"

Au final, le couple s'asticotera tout au long de l'émission, entre vannes d'un Arthur déchaîné (à ses risques et périls !), réparties d'une Mareva qui, d'abord sur la défensive, finira par riposter à coups de "t'es lourd" et intervention intempestive d'un Issa Doumbia dragueur !

A la fin de l'émission, Arthur, qui aura aussi réussi à obtenir de sa compagne une démonstration de danse tahitienne, dira ainsi au public avec humour : "Vous avez compris le week-end que je vais passer ? Elle va fermer la salle de jeux !", provoquant l'hilarité générale sur le plateau.

L'émission, disponible en replay sur le site MyTF1, a en tout cas été un "carton" pour Arthur, qui en a relayé les audiences sur Twitter : "Carton pour VTEP hier soir. 1 million 3 et 31% frda avec un pic à 2 millions. Merci à tous les artistes aux équipes et a vous tous pour votre grande fidélité." Le tweet ne dit pas en revanche comment s'est terminée la soirée pour l'animateur...