Amel Bent : Son nom utilisé à son insu pour vendre des gélules amincissantes

Le poids a longtemps été une source de complexe pour Amel Bent. "Je ne considère plus cela comme un problème. Ça n'est plus le drame de ma vie comme ce le fut pendant des années, a-t-elle expliqué à Gala en juin 2019, pour la sortie de son album, Demain. Quand je me regardais dans un miroir, j'avais envie de lui cracher dessus. Je me trouvais hideuse."

Aujourd'hui, la star mariée à Patrick Antonelli et maman de deux filles (Sofia et Hana, 4 et 2 ans) se sent bien dans sa peau, elle confie en plaisantant qu'elle a perdu 7 kilos. "Je sors du confinement, je vais être dans les défilés Victoria's Secret", s'est-elle amusée à ce sujet, dans l'émission The Show Must Go Home animée par Arthur.