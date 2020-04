Amel Bent filme sa fille Sofia, adorable petit talent musical

La musique fait partie intégrante de la vie d'Amel Bent et il est important pour la chanteuse de 34 ans de transmettre cette passion à ses deux filles : Sofia, qui a fêté ses 4 ans en février dernier, et Hana, 2 ans. Et il semblerait que les deux adorables fillettes soient sensibles à l'univers de leur maman.

Confinée dans son appartement parisien avec ses deux princesses et son mari Patrick Antonelli, Amel Bent donne régulièrement de ses nouvelles sur Instagram. Entre les recettes de cuisine et de pain, l'interprète de Ma philosophie partage des vidéos et des photos de ses filles.

Le 31 mars 2020, Amel Bent a partagé une courte séquence montrant sa fille aînée en train de colorier sur la table à manger, tout en chantant. Filmée comme toujours de dos pour protéger son anonymat, ne dévoilant que sa longue et très jolie chevelure châtain, Sofia a fait vibrer le coeur de sa maman, qui n'a pu s'empêcher de faire un rapprochement avec The Voice : Amel Bent a ainsi inséré un petit gif dans sa vidéo, où elle apparaît sur son fameux fauteuil rouge.

Coach passionnée dans l'émission de divertissement de TF1 animée par Nikos Aliagas, Amel Bent en est devenue un personnage phare et incontournable. Et quand ses choix ne font pas l'unanimité - comme avec l'élimination de Sarah Schwab le 28 mars -, la coach n'hésite pas à s'expliquer.

En plus de passer beaucoup de temps avec ses filles et son mari en cette période de confinement, Amel Bent en profite pour manger équilibré. Une hygiène de vie saine qui lui a déjà permis de perdre 7 kilos, comme elle l'a révélé à Arthur dans l'un de ses live.