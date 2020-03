The Voice 2020 - Amel Bent : L'élimination de Sarah incomprise, elle s'explique

De son côté, Amel Bent a réagit sur Instagram et a tenu à expliquer son choix. En story, l'interprète du titre Ne retiens pas tes larmes a écrit : "Cette Battle entre Sarah et Fayz a été pour moi le moment le plus beau et à la fois le plus horrible car je suis absolument fan de ces deux artistes et choisir m'a brisé le coeur, vraiment... Sarah promets moi de continuer stp, on se reverra c'est certain. a-t-elle écrit avant d'ajouter Je suis tellement fan de ma team... Ceux qui restent... Ceux qui partent ! Je les aime tous tellement" Ces mots seront-ils suffisants pour apaiser les fans de Sarah ?

Le 28 mars 2020, l'émission The Voice était en tête des audiences avec 5,03 millions de téléspectateurs, soit 19.4% de parts d'audience. La semaine passée, The Voice avait été suivie par 5,10 millions de téléspectateurs, soit 19,6% de part d'audience.