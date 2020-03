The Voice 2020 - Battles : Pascal Obispo ennuyé, un de ses talents pas convaincu

Nouvelle et dernière soirée de battles dans The Voice ce samedi 28 mars 2020. Les coachs Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine, ont finalisé leurs équipes et ont fait des choix cruciaux pour la suite de l'aventure. Comme les battles précédentes, les talents se sont présentés sur scène par groupe de deux pour chanter sur la même chanson. Mais seul un sur deux a pu valider son ticket pour la prochaine étape, celle des KO, pour l'autre, c'est la fin de l'aventure. Car cette année, on vous le rappelle, aucun vol de talent n'est possible par les coachs.

Qui s'est démarqué ? Qui n'a pas fait le poids ? Résumé de cette nouvelle soirée haute en couleur.

ÉQUIPE D'AMEL BENT

Battle entre Faiz et Sarah



Faiz est un véritable boute-en-train. À 38 ans, ce Marocain d'origine qui vit à Bruxelles est comédien et cuisinier. Et dans la vie de tous les jours, il ne se passe pas une minute sans qu'il fasse le show. C'est donc avec son naturel et sa spontanéité déconcertante qu'il a réussi à séduire Amel Bent. Sarah, jeune fille de 19 ans, a la particularité d'avoir l'oreille absolue mais aussi d'avoir déjà participé à The Voice, version Kids en 2014.

Ils s'affrontent sur le titre Desert Rose de Sting et Cheb Mami. Une véritable fusion entre deux cultures et deux univers. Sarah en est d'ailleurs chamboulée et peine à trouver sa place. De son côté, Faiz a du mal à rester concentré. Mais sur scène, ils sont en parfaite harmonie et proposent une prestation très touchante et surtout très juste qui leur a valu d'obtenir une standing ovation. Après une grande réflexion, Amel Bent décide de garder Faiz. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Anna et Melba



À seulement 25 ans, Melba chante depuis dix ans, mais ce n'est pas tout, elle est également auteur-compositeur. Elle s'est notamment spécialisée dans l'écriture de morceaux "pop en français". Sa voix puissante avait suffi pour emballer deux des quatre coachs. Anna, c'est un peu l'ovni de l'équipe d'Amel Bent, à la voix très atypique. Elles chantent sur Summertime Sadness de Lana Del Rey. Tout de suite, une complicité s'installe entre les deux jeunes femmes qui sont très heureuses de se retrouver ensemble sur ce duo. Pour autant, Anna manque d'intensité et a du mal à articuler. Melba rencontre davantage de difficultés à placer sa voix sur la mélodie.

"Je suis hyper fière, j'ai une team très girl power et je suis très heureuse de voir toutes ces femmes livrer leur vérité. Merci d'être vous-même et de ne pas vous travestir", déclare Amel Bent reconnaissante. Ses camarades partagent son sentiment et sont heureux d'avoir assisté à ce moment, très réussi selon eux. Tous sont d'accord pour dire que la jeune Anna, à peine âgée de 16 ans, sort toutefois quelque peu du lot. Mais le choix appartient à Amel Bent, laquelle décide de garder Anna. Elle est qualifiée pour les KO.

É QUIPE DE PASCAL OBISPO

Battle entre Nessa et Pia



Nessa est une candidate atypique. Et pour cause, elle fait partie des gens du voyage, une communauté qui lui interdit de chanter. Mais à 30 ans, la jolie brune est décidée à prôner la liberté de la femme en se présentant sur scène. Ce qui lui a réussi puisqu'elle a ému les coachs. Face à elle se retrouve Pia. À seulement 22 ans, la jolie brune aux yeux bleus perçants présente un grain de voix différent, pur et élégant, impossible de passer à côté. D'ailleurs, sa douceur, sa justesse et l'émotion délicate qu'elle a transmis lors de son audition a l'aveugle lui a valu de faire l'unanimité.

Elles doivent s'affrontent sur Douce France, d'Indila. Une battle qui s'avère être la plus compliquée à gérer pour Pascal Obispo depuis le début de l'aventure. Et pour cause, lors des répétitions, Nessa n'est pas d'accord sur la chanson qu'il propose, ne ressentant aucun feeling, et aimerait ainsi avoir le choix. De ce fait, la jolie brune reste sur la retenue. Mais son coach n'en démord pas et la pousse à s'ouvrir le plus possible. Pour Pia, sa plus grande faiblesse est sa timidité. Malgré tout, les deux jeunes femmes ont tout donné sur scène devant un public ambiancé. Leur performance a, en outre, été saluée à l'unanimité bien que la balance penche davantage du côté de Pia. Mais Pascal Obispo choisit d'aller à contre sens, de sortir de sa zone de confort, et décide de garder Nessa. Elle est qualifiée pour les KO.

Battle entre Tristan et Antoine



Tristan est novice dans le milieu de la musique mais sa fraîcheur lui permet de s'imposer aisément. Antoine, aussi dit Owlite, avait quant à lui charmé par sa voix très particulière. C'est un chanteur très charismatique qui plus est d'1m92. Ils chantent sur une chanson de Christophe, Les Mots Bleus, un chef d'oeuvre de la chanson française. De quoi apeurer les deux jeunes talents. En répétitions, Antoine craint de ne pas être à l'aise avec le texte en français, lui qui chante d'ordinaire en anglais. Il a peur de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments. Il s'agit d'un premier cours de chant pour Tristan qui se retrouve complètement "flippé" comme il l'avoue.

Sur scène, la magie opère. Tristan et Antoine réalisent une performance incroyable où l'émotion est à son comble. Tous deux accompagnés de leur guitare, ils ont fait vibrer les coachs qui sont fans de leur duo. Pascal Obispo en est très troublé. "Je ne sais pas", répète-t-il à plusieurs reprises. Il décide finalement de garder Antoine (Owlite). Il est qualifié pour les KO.

É QUIPE DE LARA FABIAN

Battle entre Margau et Matteo



Matteo est un cas à part, à la voix androgyne, qui avait à la fois surpris et ému tout le monde. Margaux, elle vient du Québec et avait tapé dans l'oeil de Lara Fabian dès les premières notes de sa performance lors de son audition à l'aveugle. Pour leur battle, la comédie musicale est de mise. Ils vont chanter sur Ce rêve bleu du dessin animé Aladdin. Mais tout ne se passe pas comme prévu et la tonalité du morceau pose un problème aux deux chanteurs. De quoi rendre perplexe la coach qui commence à douter du choix de sa chanson. Les répétitions deviennent un cauchemar pour tous. Mais la jolie blonde de 40 ans ne désespère pas et fait tout pour les faire réussir ce challenge ambitieux.

Le défi est relevé haut la main une fois qu'ils se retrouvent sur scène et Margau et Matteo rendent fiers Lara Fabian. "Vous avez vraiment fait les choses de la belle et bonne façon", reconnaît-elle sous le charme. Amel Bent a une préférence pour Margau qui est véritablement faite pour The Voice d'après elle. Comme à chaque battle, un seul talent ne peut ressortir vainqueur. Lara Fabian décide donc de garder Margau. Elle est qualifiée pour les KO.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Pascal Obispo : Verushka, Joséphine, Abi, Akob, Ludisou & Nathan, Nessa et Antoine (Owlite)

Lara Fabian : Sam, Sheyen, Maria, Enzo, Gustine, Nataly, Margau

Amel Bent : Tom, Rita, Toni, Riadh, Terence, Faiz, Anna

Marc Lavoine : Antoine, Louise, Yoann, Michaël, Antony, Luis, Ifè