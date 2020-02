The Voice 2020 – Nessa : Elle a fait du chantage affectif pour pouvoir chanter

Les auditions à l'aveugle de The Voice se poursuivent ce samedi 22 février 2020 sur TF1. Avant d'avoir un oeil sur les nouveaux talents recrutés par les coachs, découvrez d'ores et déjà Nessa, une candidate atypique. Et pour cause, elle fait partie des gens du voyage, une communauté qui lui interdit de chanter. Mais à 30 ans, la jolie brune est décidée à prôner la liberté de la femme en se présentant sur scène.

Nos confrères de Closer l'ont rencontrée lors d'un entretien émouvant et inspirant. "Notre communauté est très patriarcale. Nous grandissons avec cette idée que l'homme est tout-puissant et que la femme doit être soumise. Le chant est vu comme une arme de séduction et une femme n'a le droit de séduire qu'une seule personne dans sa vie : son mari", explique-t-elle. C'est pourquoi en tentant sa chance dans le plus grand télé-crochet de France, elle s'en "prend plein la figure". Qu'à cela ne tienne, Nessa espère ainsi ouvrir la voie à d'autres femmes gitanes. "Pour l'instant, certaines n'osent pas, car elles ont peur de désobéir et d'être jugées."

De fâcheuses conséquences auxquelles la jolie brune n'a pas échappé. "J'ai été moquée et insultée. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, car c'était tout nouveau qu'une femme gitane veuille être dans la lumière et demande d'être libre. Une Gitane modèle doit obéir. Je ne veux plus le faire." Cette soudaine prise de conscience est survenue après qu'elle est tombée malade il y a deux ans et demi. Avoir frôlé la mort l'a confortée dans l'idée qu'il n'était plus question de se contenir auprès de ses proches. "J'ai eu leur soutien 'grâce' à la maladie. Je leur ai posé un ultimatum. Je leur ai dit : 'Si je dois à nouveau être soumise et ne pas chanter, autant ne pas me soigner. Je veux cette vie ou je meurs.' Ils se sont retrouvés dans une impasse."

Finalement, Nessa a eu le plaisir d'être accompagnée par ses deux parents lors de l'enregistrement des auditions à l'aveugle. Ils l'ont même applaudie à la fin de sa prestation. Reste à savoir si elle a réussi à séduire les coachs... Réponse ce soir !

Une interview à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro du magazine Closer, en kiosques dès le vendredi 21 février 2020.