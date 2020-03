The Voice - Un ancien finaliste confiné : il a (déjà) pris plusieurs kilos

Quinze jours, peut-être quarante, voire plus... le confinement pourrait durer. Et en cette période, il va être compliqué d'éviter de prendre du poids. Un ancien candidat de "The Voice" s'est semble-t-il déjà montré trop gourmand. Il a dévoilé une photo de ses kilos en trop sur Instagram en guise de preuve...

Maximilien Philippe n'hésite jamais à faire le show. Le finaliste de la saison 3 de The Voice aime s'amuser un peu sur le réseau social de temps à autre et y parodier des situations du quotidien. En juillet 2018 par exemple, il se moquait de ces femmes qui prennent plaisir à utiliser certains artifices ou à exhiber leur corps sur internet en apparaissant lui-même nu sur la Toile. Mais désormais en confinement, Maximilien est contraint de trouver l'inspiration depuis chez lui pour animer sa page Instagram. Et à en croire sa dernière publication, le jeune homme a surtout trouvé le chemin de son garde-manger. À lire aussi Vitaa, déjà amincie de 7 kilos, profite du confinement pour aller plus loin Jenifer sensuelle en jupe : un look pour la finale de The Voice déjà dévoilé ! Kim Kardashian, enceinte, révèle combien de kilos elle a déjà pris... En effet, il a posté une photo de lui le ventre sorti comme s'il attendait un enfant, expliquant en légende qu'il s'est quelque peu laissé aller, mais toujours avec humour bien sûr. "+5kg depuis le début du confinement. Je vais lui donner tellement d'amour", lit-on. Une image qui a beaucoup fait rire les internautes. "C'est pour quand ?", "Félicitations", "Je peux être le parrain ?", commentent-ils en masse.

Lorsque Maximilien ne fait pas le clown auprès de ses followers, il partage des vidéos musicales où il révèle l'étendue de ses talents à la guitare. Il y a quelques jours, il tenait d'ailleurs à remercier ceux qui achetaient et commandaient des CD depuis chez eux, lui qui continue d'essayer de vivre de sa passion. "C'est très cool, c'est bien de nous soutenir nous les artistes, c'est vrai qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent pendant cette période, particulièrement moi, ça va même être un petit peu difficile je vous l'avoue", a-t-il confié à travers une vidéo.



