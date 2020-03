Amel Bent, détendue après le clash, s'offre une séance de sport avec ses filles

À l'heure du confinement, la chanteuse Amel Bent ne compte pas rester les bras croisés chez elle à ne rien faire ! Sur son compte Instagram, lundi 16 mars 2020, elle a partagé en story des vidéos de ses occupations familiales. Bien évidemment, il y est question de musique, mais aussi de sport.

L'interprète du tube Ma philosophie a ainsi montré son mari Patrick en pleine séance de sport, sur un tapis au sol, avec ses filles Sofia (3 ans) et Hana (2 ans). "Un peu d'exercice", a-t-elle commenté alors que l'on voit son époux faire une séance de gainage pendant que les deux demoiselles tentent tant bien que mal de tenir dans la même position. Nul doute qu'elle aussi, une fois le téléphone éteint, a rejoint son clan pour s'exercer. Un tendre instant qui a amusé la populaire chanteuse de 34 ans que l'on entend discrètement glousser pendant que tourne dans son salon Till the World Ends de Britney Spears. Amel Bent va donc devoir comme tous les Français rester chez elle et ce sera l'occasion de passer encore plus de temps avec ses fille.

Ces instants familiaux vont faire le plus grand bien à la chanteuse, qui a sorti il y a quelques mois un nouveau disque intitulé Demain, puisqu'elle vient récemment de recevoir une flopée de critiques de la part de Mélodie, candidate recalée de The Voice. Amel Bent, qui a rejoint la populaire émission musicale de TF1, a été décrite avec des mots très durs. "Elle n'a pas envoyé un message depuis mon élimination. Et Amel n'a pas été super polie. (...) J'ai été choquée de voir comment elle parle. Je ne veux pas jouer la mauvaise perdante, mais je ne sais pas si Amel a vraiment sa place en tant que coach, je pense que je n'ai eu ni la bonne coach ni la bonne adversaire", a confié la candidate déçue.

Malgré ces attaques, Amel Bent garde le moral et le sourire tout en multipliant les projets. Elle sera ainsi prochainement la star d'un téléfilm !