The Voice : Amel Bent pas à la hauteur, montage faussé... Une candidate balance

Samedi 7 mars, TF1 a diffusé les premières battles de The Voice 2020. Les téléspectateurs ont notamment découvert que Mélodie avait affronté Rita. Elle a malheureusement été éliminée et l'a toujours en travers de la gorge. Interrogée par Public, elle n'a pas épargné son ancienne coach, Amel Bent.

Les deux Talents ont interprété Back to Black de la regrettée chanteuse Amy Winehouse. Et à l'écran, Mélodie semblait avoir du mal à s'approprier la chanson. Mais si l'on en croit ses dires, c'est un problème de micro qui l'a déstabilisée : "Je ne comprends vraiment pas cette élimination. D'une part, je n'avais pas de retour micro, je ne m'entendais absolument pas. D'autre part, ils ont fait leur montage comme ils voulaient. Ils ont coupé Lara Fabian qui disait clairement que ça se voyait que j'avais un problème de son. Bien entendu, ils protègent l'émission avant nous."

Mélodie ne comprend toujours pas pour quelle raison Amel Bent a préféré choisir Rita, car elle "n'a eu aucune explication de sa part". Et elle trouvait sa prestation "plus aboutie" que celle de sa rivale qu'elle juge "plutôt dans la mimique et la superficialité". Toujours d'après la jeune maman, sa coach se serait fait taper sur les doigts par la production à cause de son choix. "Aux dires des autres, Amel la sort de manière pas du tout sympathique en la traitant de chanteuse de mariage. Il paraît que Rita était en sanglots. Me faire sortir par une chanteuse de mariage, j'ai les boules", a-t-elle poursuivi.

Depuis son élimination, Mélodie n'a plus aucun contact avec Amel Bent. "Elle n'a pas envoyé un message depuis mon élimination. Et Amel n'a pas été super polie. (...) J'ai été choquée de voir comment elle parle. Je ne veux pas jouer la mauvaise perdante, mais je ne sais pas si Amel a vraiment sa place en tant que coach, je pense que je n'ai eu ni la bonne coach ni la bonne adversaire", a-t-elle conclu le sujet. Ambiance...

L'intégralité de l'interview de Mélodie est à retrouver dans le magazine Public du 13 mars 2020.